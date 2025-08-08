Whats

Campo Grande se despede de Gustavo Pereira, o Gu, com homenagem solidária: flores que viram ajuda a quem precisa

Filho do empresário Beto Pereira, Gustavo faleceu aos 39 anos e será lembrado pelo seu carisma, generosidade e vínculo com a comunidade. Família pede doações em sua homenagem ao Asilo São João Bosco

08/08/2025 11h45Atualizado há 3 horas
Por: Gabriela Rufino
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Faleceu nesta quinta-feira (7), aos 39 anos, vítima de um infarto, Gustavo Pereira, conhecido carinhosamente como Gu, filho do empresário Beto Pereira, fundador do Grupo Pereira, responsável pelas redes Comper e Fort Atacadista. A notícia causou profunda comoção entre familiares, amigos, colaboradores do grupo e a comunidade campo-grandense.

Gustavo teve participação ativa nas empresas da família e também era lembrado pelo envolvimento com projetos comunitários. Participou das edições de 2013 e 2017 da RILA — Rota da Integração Latino-Americana, onde marcou presença com sua alegria, leveza e generosidade.

Flores que viram solidariedade

Atendendo a um pedido especial da família, as homenagens a Gu estão sendo feitas de forma solidária. Ao invés de flores, a família solicita que os gestos de carinho se transformem em doações ao Asilo São João Bosco, instituição que atende idosos em Campo Grande.

“Que as flores que murchariam com o tempo se tornem cuidado e dignidade para quem precisa. Uma homenagem que reflete o coração generoso de Gu”, destacou a família.

Velório e sepultamento

Local: Capela 1 – Cemitério Parque das Primaveras
Av. Senador Filinto Müller, 2211 – Vila Ipiranga, Campo Grande (MS)

Data: Sábado, 9 de agosto
Das 8h às 10h – restrito à família
A partir das 10h – aberto ao público
Sepultamento: às 13h30

Dados para doações em nome de Gustavo Pereira

Banco do Brasil
Agência: 4211-0
Conta Corrente: 33070-1
CNPJ: 03.708.120/0001-36
Pix: [email protected]

