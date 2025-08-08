“Olho D’Água” chega a Nioaque com realidade virtual, arte e cinema ao ar livre, tudo de graça!

Prepare-se para uma experiência totalmente diferente e divertida que vai fazer você enxergar a água com outros olhos! O projeto “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais” chega em sua 4ª edição e vai estacionar em Nioaque entre os dias 13 e 16 de agosto, no Estádio Mauro Resstel, com entrada gratuita.

O que te espera? Um caminhão tecnológico cheio de arte, óculos de realidade virtual e até uma mostra de cinema ao ar livre! Tudo isso com um objetivo muito importante: conscientizar sobre a importância da água e como cuidar melhor do meio ambiente.

COMO FUNCIONA?

De quarta (13) a sexta (15): a exposição será exclusiva para alunos das escolas da região (com agendamento).

Sábado (16): aberto para todo mundo! Das 16h às 20h, você pode visitar a exposição interativa. E às 20h rola o “Cine ao Ar Livre”, com filmes sobre meio ambiente para todas as idades.

O projeto acontece dentro de um Tech-Truck, um caminhão todo adaptado com telas, sons e movimentos. Você entra, coloca os óculos de realidade virtual e faz um passeio incrível desde uma nascente até os rios e o mar. No caminho, você vai passando por cidades, florestas e comunidades, e aprende, de um jeito leve e divertido, como cada atitude faz diferença para preservar a água do nosso planeta.

Além da exposição, o “Olho D’Água” também traz a Mostra Cine ao Ar Livre, com filmes que mostram, de forma leve e criativa, como cuidar do meio ambiente pode (e deve) ser parte do nosso dia a dia.

UM PROJETO QUE EDUCA E ENCANTA

O projeto é realizado com apoio da Lei Rouanet e tem patrocínio da Ambiental MS Pantanal e da Sanesul, além da parceria com a Prefeitura de Nioaque e a Secretaria Municipal de Educação. Quem organiza tudo isso é a equipe da 3 Apitos Cultura, junto do Ministério da Cultura e Governo Federal.

O pessoal da Sanesul e da MS Pantanal destacou que apoiar esse tipo de iniciativa é uma forma de mostrar que o saneamento não é só sobre obras, mas sobre educação, saúde, cidadania e futuro.

O “Olho D’Água” já passou por várias cidades do Brasil e está rodando o país com dois caminhões cheios de arte, tecnologia e conhecimento. Agora é a vez de Nioaque viver essa experiência!

Anota na agenda e convida os amigos e familiares! É de graça, é interativo e vai fazer você pensar diferente sobre o mundo à sua volta.