Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado

Proposta também concedia aos agricultores dessas cidades o benefício programa Garantia Safra

08/08/2025 10h43
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Divulgação
Divulgação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente projeto de lei que incluía 22 municípios do estado do Rio de Janeiro na área do Semiárido. A proposta também estendia o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores familiares dessas localidades.

O Projeto de Lei 1440/19 foi apresentado na Câmara pelo ex-deputado Wladimir Garotinho (RJ), sob a alegação de que os municípios fluminenses vêm sofrendo com a redução do volume de chuvas, que afeta a produção agrícola local.

A proposta foi aprovada em uma comissão especial na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado.

Contra o interesse público
No veto publicado nesta sexta-feira (8) , no Diário Oficial da União, Lula afirmou que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. Segundo a Presidência, o texto desconsidera a competência do Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para delimitar o Semiárido, conforme prevê a Lei Complementar 125/07 .

O governo também alegou que o projeto cria despesa obrigatória permanente, ao estender o Garantia Safra, sem apresentar estimativa de impacto orçamentário, como determina a legislação fiscal.

O projeto vetado ainda previa a criação de um fundo para apoiar as atividades produtivas dos 22 municípios.

Quais eram os 22 municípios
Seriam beneficiadas as cidades: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição do Macabu, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana, São José de Ubá, São João da Barra e Varre-Sai.

Análise pelo Congresso
 O veto integral será analisado agora pelos deputados e senadores, em sessão conjunta do Congresso Nacional. O veto pode ser derrubado, mas para isso é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados (257 no total) e senadores (41).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova exigência de planejamento para repasse de recursos federais a obras de saneamento
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova possibilidade de proibir agressor de mulher de entrar em estádio
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 27 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 27 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 27 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 27 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 27 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados