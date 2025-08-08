Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Campo Grande - MS

Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)

Integrando a programação oficial do aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza, na próxima terça-feira...

08/08/2025 10h43
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Integrando a programação oficial do aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza, na próxima terça-feira (12), às 18h30, o 3º Simpósio da Empregabilidade, com o tema “Jornada com sentido, vida com qualidade e futuro com equilíbrio”. O encontro será realizado no auditório da Faculdade Insted e contará com inscrições gratuitas e limitadas.

Criado em 2023, o projeto tem como objetivo promover reflexão e capacitação voltada a gestores de Recursos Humanos, recrutadores, empresários, economistas, jornalistas e trabalhadores. Na primeira edição, o debate central foi “Desafios do Mercado de Trabalho em Campo Grande”. Em 2024, a temática abordada foi “O impacto da Tecnologia no Mercado de Trabalho”.

Neste ano, o Simpósio irá fomentar o diálogo entre instituições, empresas e trabalhadores sobre o equilíbrio entre produtividade e saúde psicoemocional no ambiente corporativo. Também estarão em pauta a aplicabilidade da nova Norma Regulamentadora NR-1, o papel das organizações na criação de ambientes mais saudáveis e sustentáveis, e as mudanças no mundo do trabalho que afetam o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais.

A expectativa é receber cerca de 110 participantes no auditório da Faculdade Insted, localizada na Avenida Fernando Côrrea da Costa, 845, Centro.

Entre os palestrantes confirmados estão:
Alexandre Ricardo Gewehr – idealizador da ABRH-MS (Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul);
Régis Borges – superintendente do Sesi-MS (Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul);
Maria Antônia Rodrigues – presidente do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande;
Vanessa Freitas – psicóloga do Trabalho.

Durante a abertura, a Funsat fará, pela primeira vez, a entrega do Troféu Reconhecimento da Empregabilidade, destinado a empresas parceiras e veículos de imprensa que se destacaram na divulgação e promoção de ações ligadas ao tema ao longo do ano.

Mais informações podem ser obtidas junto à Diretoria Social, Profissional e de Empreendedorismo da Funsat pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5809. As inscrições podem ser feitas online pelo link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAALsm2e9UMEw4Q0dKSU1QWU5VTTc3TU9ZM0JKQThNOS4u

Serviço:
Evento: 3º Simpósio da Empregabilidade
Data: 12/08/2025
Local: Faculdade Instead
Endereço: Avenida Fernando Côrrea da Costa, 845, Centro

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Sesau realiza Dia D com mobilização contra a dengue no Camelódromo
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Funsat encerra a semana com mais de 2 mil vagas
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS Prefeitura forma novos agentes para grupamento tático da GCM
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 27 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 27 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 27 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 27 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 27 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados