Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)

Integrando a programação oficial do aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza, na próxima terça-feira (12), às 18h30, o 3º Simpósio da Empregabilidade, com o tema “Jornada com sentido, vida com qualidade e futuro com equilíbrio”. O encontro será realizado no auditório da Faculdade Insted e contará com inscrições gratuitas e limitadas.

Criado em 2023, o projeto tem como objetivo promover reflexão e capacitação voltada a gestores de Recursos Humanos, recrutadores, empresários, economistas, jornalistas e trabalhadores. Na primeira edição, o debate central foi “Desafios do Mercado de Trabalho em Campo Grande”. Em 2024, a temática abordada foi “O impacto da Tecnologia no Mercado de Trabalho”.

Neste ano, o Simpósio irá fomentar o diálogo entre instituições, empresas e trabalhadores sobre o equilíbrio entre produtividade e saúde psicoemocional no ambiente corporativo. Também estarão em pauta a aplicabilidade da nova Norma Regulamentadora NR-1, o papel das organizações na criação de ambientes mais saudáveis e sustentáveis, e as mudanças no mundo do trabalho que afetam o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais.

A expectativa é receber cerca de 110 participantes no auditório da Faculdade Insted, localizada na Avenida Fernando Côrrea da Costa, 845, Centro.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Alexandre Ricardo Gewehr – idealizador da ABRH-MS (Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul);

Régis Borges – superintendente do Sesi-MS (Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul);

Maria Antônia Rodrigues – presidente do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campo Grande;

Vanessa Freitas – psicóloga do Trabalho.



Durante a abertura, a Funsat fará, pela primeira vez, a entrega do Troféu Reconhecimento da Empregabilidade, destinado a empresas parceiras e veículos de imprensa que se destacaram na divulgação e promoção de ações ligadas ao tema ao longo do ano.

Mais informações podem ser obtidas junto à Diretoria Social, Profissional e de Empreendedorismo da Funsat pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5809. As inscrições podem ser feitas online pelo link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAALsm2e9UMEw4Q0dKSU1QWU5VTTc3TU9ZM0JKQThNOS4u



Serviço:

Evento: 3º Simpósio da Empregabilidade

Data: 12/08/2025

Local: Faculdade Instead

Endereço: Avenida Fernando Côrrea da Costa, 845, Centro