Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa

Durante sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi”, ocorrida na noite de quinta-feira, 7, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), representado por seu chefe de gabinete Lusival Santos, homenageou o advogado criminalista William Wagner Maksoud Machado. O evento celebrou o Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de agosto.

Natural de Campo Grande, William Maksoud é bacharel em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), advogado criminalista atuante no tribunal do júri e nas varas criminais, sócio-proprietário do escritório Maksoud Machado Advocacia e pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal pela Escola Brasileira de Direito (Ebradi).

Entre os anos de 2003 e 2015, o criminalista exerceu a função de conciliador no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com atuação no Juizado de Trânsito. Na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, integrou a Comissão do Novo Advogado e presidiu a Comissão da Advocacia Dativa (Cead). É casado com a psicóloga Poliana Maksoud Machado e pai das pequenas Rafaella e Carollina.

Sobre a honraria – Instituída pela Resolução 43/2012, a Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi” objetiva homenagear advogados que se destaquem em sua área de atuação. A sessão foi proposta pelo deputado estadual Lídio Lopes (sem partido).