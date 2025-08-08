Whats

PM - MS

6º BPM REALIZA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA FRONTEIRA COM APOIO DA POLÍCIA BOLIVIANA DURANTE OPERAÇÃO EM 07 DE AGOSTO

Na última quarta-feira, 07 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar participou de mais uma importante ação de fiscalização e combate à c...

08/08/2025 09h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na última quarta-feira, 07 de agosto de 2025, o 6º Batalhão de Polícia Militar participou de mais uma importante ação de fiscalização e combate à criminalidade na região de fronteira, reforçando o patrulhamento ostensivo nas áreas limítrofes entre Corumbá/MS e Puerto Quijarro, na Bolívia.

A operação contou com o apoio da Polícia Boliviana, por meio de uma atuação conjunta e coordenada, fortalecendo a integração entre as forças de segurança dos dois países. A iniciativa teve como foco o enfrentamento aos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando, receptação de veículos furtados e a circulação de foragidos da Justiça.

Durante a ação, foram realizadas abordagens a veículos e pessoas em pontos estratégicos de acesso ao território brasileiro. A operação reforça o papel do 6º BPM como unidade estratégica na faixa de fronteira e evidencia a importância da cooperação internacional para o enfrentamento eficaz à criminalidade na região pantaneira.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 6º BPM, reafirma seu compromisso com a ordem pública, a proteção da população fronteiriça e a integração com instituições parceiras no Brasil e no exterior.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
