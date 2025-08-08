Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Governo de MS prorroga inscrições dos concursos da Policia Civil e SAS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração), informa a prorrogação das inscrições do Concurso Público ...

08/08/2025 09h37
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração), informa a prorrogação das inscrições do Concurso Público da Polícia Civil, para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, nas funções de investigador e escrivão, e do Concurso Público da SAS (Superintendência de Assistência Socioeducativa), para os cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas. As informações estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico n. 11.910, desta sexta-feira (8).

O certame de abertura foi publicado no dia 16 de julho de 2025, através do Diário Oficial Eletrônico n° 11.887, contendo as datas de inscrição até dia 8 de agosto de 2025. Entretanto, diante de intercorrências no sistema de inscrições, devido a alta demanda de candidatos, o Governo do Estado aumentou o prazo de inscrições em uma semana.

Portanto, as inscrições nos concursos podem ser realizadas até o dia 14 de agosto de 2025, através do site www.avalia.org.br.

"A SAD preza pela transparência em seus processos. Com a prorrogação dos concursos da Polícia Civil e da SAS, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades. Nossas ações visam construir um Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, próspero e alinhado com as demandas da modernização do mundo do trabalho.", afirma o secretário da SAD, Frederico Felini.

A SAD orienta que todos os candidatos confiram o edital com as novas datas, pois a alteração da data de inscrições interfere em outras etapas do cronograma, como o pagamento da guia de inscrição, período de encaminhamento da documentação aos programas de reserva de vagas pelos candidatos autodeclarados indígenas e pessoa com deficiência, publicação preliminar dos candidatos inscritos no concurso, período de correção de eventuais erros cadastrais e publicação definitiva dos candidatos inscritos. Todas as etapas do concurso podem ser conferidas nos editais e pelo site www.concursos.ms.gov.br.

Comunicação SAD
Foto: Saul Schramm/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O evento celebrou o Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de agosto Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Foto: Divulgação/PM - MS 6º BPM REALIZA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA FRONTEIRA COM APOIO DA POLÍCIA BOLIVIANA DURANTE OPERAÇÃO EM 07 DE AGOSTO
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS DA OPERAÇÃO SHAMAR EM CORUMBÁ E LADÁRIO DURANTE O AGOSTO LILÁS
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 26 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 26 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 26 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 26 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados