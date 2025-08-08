Whats

Aniversário
PM - MS

POLÍCIA MILITAR REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS DA OPERAÇÃO SHAMAR EM CORUMBÁ E LADÁRIO DURANTE O AGOSTO LILÁS

Em alusão aoAgosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), por meio daOpera...

08/08/2025 09h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Em alusão aoAgosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), por meio daOperação Shamar, promoveu importantes ações educativas nos municípios deCorumbá e Ladário, reforçando o compromisso da instituição com a proteção dos direitos humanos e a prevenção da violência doméstica.

Na manhã da última quarta-feira, dia07 de agosto de 2025, policiais militares realizaram umablitz educativa com panfletagem na área central de Corumbá/MS, abordando a população sobre aLei Maria da Penhae os canais de denúncia disponíveis. A ação contou com o apoio daPrefeitura Municipal de Corumbáe doLions Club, e alcançou cerca de400 pessoas, fortalecendo a rede de conscientização e incentivo à denúncia de agressões contra mulheres.

No mesmo dia, no período vespertino, a equipe formada pelo3º Sargento Gerson e a Soldado Pappetterealizou umapalestra educativa na Escola Estadual 2 de Setembro, em Ladário/MS, voltada a estudantes e educadores. A atividade reuniu cerca de120 participantese abordou temas como o enfrentamento à violência de gênero, os tipos de agressões previstas em lei e o papel da comunidade na prevenção desses crimes.

As ações integram aOperação Shamar, iniciativa de caráter nacional coordenada pelas Polícias Militares com foco na prevenção, repressão qualificada e conscientização social quanto à violência contra a mulher. No âmbito do 6º BPM, as atividades têm como prioridade otrabalho educativo junto à comunidade escolar e a mobilização em locais de grande circulação de pessoas, com o objetivo de fortalecer a cultura do respeito e da igualdade.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a defesa da vida, a dignidade da mulher e o fortalecimento de uma sociedade mais justa e segura para todos. O 6º BPM segue empenhado em promover ações preventivas e educativas que contribuam para a erradicação da violência de gênero na região pantaneira.

