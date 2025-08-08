Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Projeto propõe prioridade ao desenvolvimento de drones no Brasil

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) apresentou um projeto de lei (PL 3.519/2025) que propõe mudanças na legislação brasileira para incentivar o desen...

08/08/2025 08h31
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O texto também tem o objetivo de modernizar as regras para o uso desses equipamentos - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O texto também tem o objetivo de modernizar as regras para o uso desses equipamentos - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) apresentou um projeto de lei (PL 3.519/2025) que propõe mudanças na legislação brasileira para incentivar o desenvolvimento e o uso de drones no país. A proposta altera dois marcos legais: o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Lei de Inovação Tecnológica .

O objetivo principal é modernizar as regras para o uso desses equipamentos e dar prioridade ao investimento em pesquisa e inovação nessa área entre os anos de 2026 e 2030.

Na prática, o projeto busca criar uma base legal mais clara para o uso de drones, garantindo mais segurança jurídica e permitindo que a regulamentação seja mais flexível no caso de pequenas aeronaves autônomas ou remotamente pilotadas. Isso pode facilitar, por exemplo, o uso de drones em áreas como segurança pública, agricultura, entregas, inspeções industriais e mapeamento ambiental.

A proposta também autoriza autoridades aeroportuárias e forças de segurança dos estados e do Distrito Federal a agir diretamente quando os drones representarem risco ou forem usados em atividades ilegais.

Entre as medidas previstas, estão a detenção e o pouso forçado desses equipamentos em situações como:

  • prática de crimes;

  • invasão de áreas privadas ou seguras;

  • interferência em operações policiais;

  • ameaça à segurança de pessoas ou do espaço aéreo.

Pesquisa e inovação

O projeto modifica a Lei de Inovação Tecnológica para incluir, de forma explícita, a prioridade ao desenvolvimento de tecnologia nacional voltada para drones: de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2030, pesquisas e projetos ligados a essas aeronaves autônomas deverão ser priorizados nas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação.

"O estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico nesse campo não apenas fortalecerá a indústria aeronáutica nacional, mas também abrirá novas oportunidades de mercado e geração de empregos qualificados. Com um marco regulatório robusto e investimentos contínuos em PD&I [Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação], poderemos consolidar nossa posição de liderança no setor aeronáutico e promover um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo", argumenta Confúcio Moura.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O diploma é entregue a pessoas ou empresas que prestaram relevantes serviços na assistência à saúde - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Ideia para defender profissionais de dublagem foi recebida pelo portal e-Cidadania e superou 20 mil apoios - Foto: Prefeitura de Piracicaba CDH examina sugestão que protege dubladores contra a concorrência com a IA
Os indicados passarão por sabatinas nas comissões antes de os nomes serão votados no Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhos
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 26 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 26 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 26 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 26 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados