Sesau realiza Dia D com mobilização contra a dengue no Camelódromo

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) realiza neste sábado (09), no corredor externo do Camelódromo, o Dia D Municipal de Combate às Arboviroses, com foco principal no enfrentamento ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação marca o encerramento de uma semana intensa de mobilizações promovidas pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) em diferentes pontos da capital.

Com uma estrutura educativa e participativa, o evento conta com estande de exposição de vetores, panfletagem, blitz de conscientização e a presença de autoridades e instituições parceiras. Equipes do Serviço de Educação em Saúde, Agentes de Combate às Endemias, além de técnicos da CCEV, estarão no local orientando a população sobre o manejo correto de resíduos e a eliminação de criadouros.

A secretária municipal de saúde, Rosana Leite, destaca que o Dia D é uma convocação pública para que a população se envolva ativamente no combate ao mosquito. “Estamos falando de doenças graves e evitáveis. A SESAU, junto com diversos parceiros, está fazendo sua parte, mas precisamos do apoio de cada morador. O combate ao Aedes começa dentro de casa, no quintal, nos pequenos detalhes do dia a dia. É uma responsabilidade coletiva e contínua, não apenas de uma semana”.

Durante o evento, será apresentado o cenário atual das arboviroses em Campo Grande. A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, reforça a necessidade de manter as ações de controle durante todo o ano. “O registro de casos de chikungunya é um alerta importante. Precisamos redobrar os cuidados e fortalecer a vigilância comunitária. A nossa missão é informar, capacitar e envolver a população, porque só com prevenção conseguimos conter a proliferação do mosquito”.

Para o coordenador da CCEV, Vagner Ricardo dos Santos, o evento representa uma oportunidade de ampliar o diálogo com a comunidade e fortalecer as estratégias contra as arboviroses. “O Dia D é um momento de unir forças. Mobilizamos escolas, entidades públicas, órgãos de segurança, universidades, empresas e a sociedade civil. Estamos levando informação de forma clara e acessível para que todos saibam o que fazer. Precisamos transformar a conscientização em hábito”.

Serviço

Lançamento da Campanha do Dia D

Local: Corredor externo do Camelódromo (Av. Noroeste, 5.089 – Centro)

Horário: A partir das 8h30