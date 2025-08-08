Whats

Polícia Civil - MS

Ação da Polícia Civil desarticula ponto de tráfico e garante segurança de crianças em Bataguassu

A Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu realizou, na tarde desta quinta-feira (7), uma operação que resultou na prisão de três pessoas e na apre...

08/08/2025 08h31
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu realizou, na tarde desta quinta-feira (7), uma operação que resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em uma residência que funcionava como ponto de venda de drogas ilícitas.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
A ação foi conduzida por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) que, diante de informações de inteligência, deslocaram-se até o endereço suspeito, onde foi constatada intensa movimentação de usuários e sinais evidentes de comercialização de substâncias ilícitas.

Durante a abordagem, os policiais flagraram usuários com apetrechos para consumo de drogas e localizaram, no interior do imóvel, substâncias análogas a maconha e crack. O que agravou ainda mais a situação foi o fato de os entorpecentes estarem ao alcance de crianças, inclusive com uma delas dormindo ao lado de porções de droga.

Com base nas provas encontradas, três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tráfico majorado, em razão da exposição de menores à atividade criminosa.

Além das prisões, foram adotadas medidas complementares como o pedido de destruição antecipada da droga e a representação por prisão preventiva de um dos envolvidos, já monitorado eletronicamente por crime semelhante. Também foi requerido o monitoramento de outras duas envolvidas, por meio de tornozeleira eletrônica, como forma de garantir a continuidade das investigações e resguardar a ordem pública.

