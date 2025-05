Inscrições para o Projeto Inovador 2025 já estão abertas em Mato Grosso do Sul

Os municípios de Mato Grosso do Sul que já desenvolvem projetos com uso de tecnologia têm até 30 de maio para se inscrever e disputar o título de Projeto Inovador 2025. A premiação será entregue durante o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, principal encontro estadual voltado às Prefeituras que acontece nos dias 26 e 27 de junho de 2025, em Campo Grande.

A terceira edição do Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes é promovida pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e conta com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Estão aptos a participarem do reconhecimento, os municípios que desenvolveram projetos tecnológicos e inovadores com foco na modernização da gestão pública. Para isso, as iniciativas precisam estar em execução pela administração municipal e apresentar resultados mensuráveis, com impactos positivos na vida dos cidadãos e na eficiência dos serviços públicos.

O título busca valorizar gestores públicos que investem em inovação para transformar suas cidades. A premiação reconhece ferramentas que geram resultados positivos na gestão pública e na vida dos cidadãos, além de inspirar outras administrações com soluções eficazes para os desafios urbanos

Durante o congresso, os participantes terão acesso a palestras, debates com especialistas e gestores municipais, além da exposição de soluções tecnológicas oferecidas por empresas como eMaster, IGTECH, Printer do Brasil, Senfio, Portal de Compras Públicas e Gênesis Tecnologia. Também serão apresentados casos de sucesso de cidades que implementaram políticas públicas digitais e inovadoras com resultados concretos.

Serviço:

3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Data: 26 e 27 de junho de 2025

Local: Bioparque Pantanal, Campo Grande – MS

Horário: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd .

Informações: [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra uma arte gráfica do seminário.