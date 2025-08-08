Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

DAM de Corumbá realiza palestra sobre enfrentamento à violência doméstica para mulheres em posto de saúde

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS...

08/08/2025 08h31
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Nesta quinta-feira (07), foi realizada uma importante palestra na unidade de saúde Humberto Pereira, em Corumbá, com o objetivo de conscientizar e orientar as mulheres sobre o enfrentamento à violência doméstica.

A palestra foi ministrada pela delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, Camilla Gerarde, que abordou as formas de denúncias e um pouco do trabalho desenvolvido pela polícia civil no que tange a proteção de mulheres vítimas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá reforça a importância de ações como esta, que fortalecem a rede de apoio e incentivam a denúncia, como forma de romper com a violência e garantir os direitos das vítimas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O evento celebrou o Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de agosto Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Foto: Divulgação/PM - MS 6º BPM REALIZA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA FRONTEIRA COM APOIO DA POLÍCIA BOLIVIANA DURANTE OPERAÇÃO EM 07 DE AGOSTO
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS DA OPERAÇÃO SHAMAR EM CORUMBÁ E LADÁRIO DURANTE O AGOSTO LILÁS
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 26 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 26 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 26 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 26 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados