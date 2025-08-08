DAM de Corumbá realiza palestra sobre enfrentamento à violência doméstica para mulheres em posto de saúde

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta quinta-feira (07), foi realizada uma importante palestra na unidade de saúde Humberto Pereira, em Corumbá, com o objetivo de conscientizar e orientar as mulheres sobre o enfrentamento à violência doméstica.

A palestra foi ministrada pela delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá, Camilla Gerarde, que abordou as formas de denúncias e um pouco do trabalho desenvolvido pela polícia civil no que tange a proteção de mulheres vítimas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá reforça a importância de ações como esta, que fortalecem a rede de apoio e incentivam a denúncia, como forma de romper com a violência e garantir os direitos das vítimas.