Trabalho integrado entre Polícias Civil e Militar resulta na recuperação de motocicleta furtada em Costa Rica

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Polícia de Costa Rica, em ação conjunta com a Polícia Militar, realizou diligências integradas que resultaram na identificação do furto e na localização da motocicleta subtraída na noite de quarta-feira (6), no bairro Vale do Amanhecer.

Conforme relato prestado à Polícia Civil, o veículo foi furtado enquanto estava estacionado em frente a uma residência do tipo kitnet, desprovida de muros, por volta das 22h40. O furto foi notado minutos após o fato e comunicado à autoridade policial na manhã seguinte.

A partir das informações obtidas no boletim de ocorrência e da análise de imagens de videomonitoramento instalado nas proximidades do local do crime, as forças de segurança iniciaram diligências coordenadas que culminaram na recuperação do veículo e apreensão de um adolescente, suspeito de ter subtraído a motocicleta.

O trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar reforça o compromisso das instituições com a segurança da população, bem como a resposta rápida na elucidação de crimes patrimoniais.