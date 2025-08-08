Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar recupera carga de estelionato em Rio Verde

COXIM (MS) – Na noite desta quinta-feira (07/08), a Polícia Militar recuperou uma carga proveniente de um golpe de estelionato, evitando um prejuíz...

08/08/2025 07h26
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

COXIM (MS) – Na noite desta quinta-feira (07/08), a Polícia Militar recuperou uma carga proveniente de um golpe de estelionato, evitando um prejuízo significativo para a vítima em Rio Verde de MT/MS.

A guarnição de serviço foi acionada após receber informações sobre um crime envolvendo um condutor de uma Fiat/Strada que teria retirado, em uma loja de Coxim, 10 rolos de arame e 100 catracas, seguindo em direção a Rio Verde.

De imediato, os militares realizaram buscas e localizaram o suspeito, um homem de 40 anos, às margens da BR-163. Durante a abordagem, os produtos foram encontrados no veículo. O condutor afirmou ter sido contratado para buscar a carga em Coxim e levá-la até Campo Grande, recebendo um adiantamento de R$ 200,00 pelo serviço.

Com base nas informações, a equipe policial retornou a Coxim, onde encontrou a vítima. O proprietário da loja relatou que um homem ligou e denunciou que estava sendo vítima de um golpe, informando que o pagamento realizado era um cheque clonado. Ele também apresentou conversas telefônicas e detalhes sobre os suspeitos envolvidos.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e, juntamente com o motorista e a vítima, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O evento celebrou o Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de agosto Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Foto: Divulgação/PM - MS 6º BPM REALIZA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA FRONTEIRA COM APOIO DA POLÍCIA BOLIVIANA DURANTE OPERAÇÃO EM 07 DE AGOSTO
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS DA OPERAÇÃO SHAMAR EM CORUMBÁ E LADÁRIO DURANTE O AGOSTO LILÁS
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 25 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 25 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 25 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 26 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 26 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados