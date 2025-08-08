Polícia Militar recupera carga de estelionato em Rio Verde

COXIM (MS) – Na noite desta quinta-feira (07/08), a Polícia Militar recuperou uma carga proveniente de um golpe de estelionato, evitando um prejuízo significativo para a vítima em Rio Verde de MT/MS.

A guarnição de serviço foi acionada após receber informações sobre um crime envolvendo um condutor de uma Fiat/Strada que teria retirado, em uma loja de Coxim, 10 rolos de arame e 100 catracas, seguindo em direção a Rio Verde.

De imediato, os militares realizaram buscas e localizaram o suspeito, um homem de 40 anos, às margens da BR-163. Durante a abordagem, os produtos foram encontrados no veículo. O condutor afirmou ter sido contratado para buscar a carga em Coxim e levá-la até Campo Grande, recebendo um adiantamento de R$ 200,00 pelo serviço.

Com base nas informações, a equipe policial retornou a Coxim, onde encontrou a vítima. O proprietário da loja relatou que um homem ligou e denunciou que estava sendo vítima de um golpe, informando que o pagamento realizado era um cheque clonado. Ele também apresentou conversas telefônicas e detalhes sobre os suspeitos envolvidos.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e, juntamente com o motorista e a vítima, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM