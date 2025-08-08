Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Exportações de Mato Grosso do Sul totalizam US$ 6,3 bilhões no ano, puxadas por celulose, soja e carne bovina

As exportações de Mato Grosso do Sul totalizaram US$ 6,33 bilhões de janeiro a julho de 2025, impulsionadas pelas vendas de celulose, soja em grão ...

08/08/2025 07h26
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As exportações de Mato Grosso do Sul totalizaram US$ 6,33 bilhões de janeiro a julho de 2025, impulsionadas pelas vendas de celulose, soja em grão e carne bovina fresca. Em valores, o aumento foi de 3,8% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior e de 21,18% em termos de volume exportado. O desempenho garantiu ao Estado saldo positivo na balança comercial de US$ 4,83 bilhões, alta de 7,93% sobre o mesmo período de 2024.

Os dados constam na  Carta de Conjuntura do Comércio Exterior do mês de Agosto , elaborada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio da Assessoria Especial de Economia e Estatística.

O principal produto na pauta de exportações sul-mato-grossense até julho de 2025 foi a celulose, com crescimento de 53,3% em termo de valor e de 70,23% em termos de volume. A carne bovina fresca também teve desempenho positivo, com alta de 40% no valor exportado e 23,5% no volume.

Já o minério de ferro teve crescimento de 29,1% no valor exportado e aumento de 90,4% no volume, saltando de 2,7 para mais de 5,1 milhões de toneladas. A soja, que aparece em segundo lugar na pauta, registrou queda de 20,8% em valor e de 12,4% no volume. O ferro-gusa registrou retração de 11,2% em valor e queda de 10% no volume.

A China segue como principal destino das exportações sul-mato-grossenses, absorvendo 47,68% dos produtos enviados ao exterior. Em seguida, aparecem Estados Unidos (5,88%), Itália (3,81%) e Argentina (3,62%). A principal via de escoamento foi o Porto de Santos, com 40,28% da movimentação, seguido por Paranaguá (31,7%) e São Francisco do Sul (11,32%).

Entre os municípios, Três Lagoas aparece como maior exportador do Estado, com 16,46% do total, seguido por Ribas do Rio Pardo (9,79%), Dourados (7%), Campo Grande (6,68%) e Corumbá (6,27%).

Nos portos de Corumbá e Ladário, o valor exportado saltou de US$ 202,6 milhões de janeiro a julho de 2024 para US$ 305 milhões no mesmo período de 2025, alta de 50,52%. Em termos de volume, a movimentação passou de 2,55 milhões para 5,31 milhões de toneladas.

Nos terminais portuários de Porto Murtinho, as exportações mais que dobraram. O valor passou de US$ 50,8 milhões para US$ 133,5 milhões, um aumento de 162,55%. O volume exportado também cresceu: de 131,9 mil toneladas em 2024 para 370,1 mil toneladas de janeiro a julho de 2025.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc
Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

--
Relacionada:

Além da vocação agrícola: Mato Grosso do Sul abre caminhos na Ásia com projetos de inovação e transição energética

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O evento celebrou o Dia do Advogado, comemorado anualmente em 11 de agosto Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Foto: Divulgação/PM - MS 6º BPM REALIZA FISCALIZAÇÃO CONJUNTA NA FRONTEIRA COM APOIO DA POLÍCIA BOLIVIANA DURANTE OPERAÇÃO EM 07 DE AGOSTO
Foto: Divulgação/PM - MS POLÍCIA MILITAR REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS DA OPERAÇÃO SHAMAR EM CORUMBÁ E LADÁRIO DURANTE O AGOSTO LILÁS
Nioaque, MS
Atualizado às 08h05
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 13°
17°

Sensação

3.32 km/h

Vento

87%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 25 minutos Funsat promove 3º Simpósio da Empregabilidade na terça-feira (12)
Há 25 minutos Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Há 25 minutos Projeto que incluía 22 municípios do Rio de Janeiro no Semiárido é vetado
Há 25 minutos Hashioka homenageia atuante criminalista em sessão solene da Assembleia Legislativa
Há 25 minutos Comissão aprova padronização de diretrizes arquitetônicas para prédios públicos
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 5 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
3
Há 7 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
4
Há 2 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 2 dias Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados