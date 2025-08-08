Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Conselho do FCO aprova mais de R$ 232 milhões em recursos para projetos nas área rural e empresarial no Estado

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento de Centro-Oeste (CEIF/FCO) aprovou ontem (7) 110 carta...

08/08/2025 06h21
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento de Centro-Oeste (CEIF/FCO) aprovou ontem (7) 110 cartas-consultas, sendo 21 cartas empresariais, no valor de R$ 33.876.610,26 e 89 cartas rurais, no valor de R$ 198.576.21,51, totalizando R$ 232.453.531,77 em recursos.

Os recursos foram aprovados durante 7 ª reunião ordinária do CEIF-FCO, que teve a participação dos conselheiros da Semadesc, Sead, Seilog, Agraer, Famasul, Fecomércio, Fiems e Sebrae-MS e os agentes financeiros do Banco do Brasil, BRDE, Credicoamo e Sicredi.

A sétima reunião ordinária deste ano do Conselho foi aberta pelo secretário-executivo Rogério Thomitão Beretta. Durante o encontro foi apresentado o Relatório de Desempenho de Aplicação dos Recursos do FCO dos agentes financeiros, com a demonstração dos valores liberados, em análise e em contratação pelos agentes, de acordo com as linhas de financiamento empresarial e rural.

No setor empresarial, a maior demanda de projetos ficou com o comércio, seguido pela indústria e turismo regional. Já nas cartas consultas do FCO Rural, os destaques foram para projetos de correção do solo, aquisição de bovinos, citricultura, florestas, suínos, retenção de bovinos, reforma de pastagens, armazéns, irrigação e energia fotovoltaica.

Rosana Siqueira, Comunicação Semadesc

