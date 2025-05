Obras importantes são anunciadas após solicitação de Zé Teixeira

O trabalho do deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, tem sido fundamental para garantir os interesses da população nos municípios de Mato Grosso do Sul. Como porta-voz e defensor das demandas regionais na Casa de Leis, o parlamentar tem garantido uma série de conquistas e obras importantes.

A reforma do prédio que abriga a escola e o Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM), na Aldeia Bororó, em Dourados, é um exemplo de obra solicitada por Zé Teixeira e anunciada pelo Governo do Estado. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou em Diário Oficial a abertura de licitação para a contratação dos serviços. A situação precária do prédio que não atende com dignidade os indígenas foi informada pelo parlamentar em ofício encaminhado ao governador Eduardo Riedel em 2023.

A Agesul também anunciou no dia 8 de maio a homologação da licitação para a pavimentação e drenagem de ruas no bairro Jardim Guaicurus, em Dourados. "Solicitamos o apoio do Governo do Estado reconhecendo a relevância da obra que atende o anseio da comunidade e contribui para o desenvolvimento do município", explica o deputado.

Já para o município de Fátima do Sul, a Agesul publicou o extrato de contrato para a execução da obra de infraestrutura urbana de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Culturama. O prazo para execução é de 360 dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS) pela empresa licitada.