Funsat encerra a semana com mais de 2 mil vagas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) encerra esta sexta-feira (8) com 2.132 vagas de emprego disponíveis, oferecidas por 205 empresas de Campo Gr...

08/08/2025 05h15
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) encerra esta sexta-feira (8) com 2.132 vagas de emprego disponíveis, oferecidas por 205 empresas de Campo Grande. As oportunidades abrangem 138 diferentes ocupações e estão disponíveis na Agência de Intermediação da Funsat para trabalhadores com cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Entre as funções com maior número de vagas estão: desossador (100), açougueiro (46), auxiliar de linha de produção (36), auxiliar de limpeza (86), auxiliar de logística (95), repositor de mercadorias (108) e fiscal na prevenção de perdas (13). Também há chances para analista ambiental, analista de estoque, mestre de obras, motorista de caminhão betoneira, entre outros.

Destaque também para as 1.324 vagas que não exigem experiência prévia, facilitando o ingresso de novos profissionais no mercado. São exemplos as funções de ajudante de açougueiro, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, publicitário e repositor de mercadorias.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) também conta com oportunidades específicas, com destaque para as funções de empacotador à mão, auxiliar de limpeza, atendente de lojas e agente de saneamento. O atendimento para este público é realizado no Guichê 1, no piso térreo da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, acessar o Instagram oficial da Fundação (@funsat.cg) ou consultar o painel completo de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS


