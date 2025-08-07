Operação Shamar: Polícia Civil realiza diligências na Capital e prende foragido

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), realizou, nesta quinta-feira (7), diversas diligências relativas a cumprimento de mandados de prisão, monitoramento eletrônico e busca e apreensão, no âmbito da Operação Shamar.

Durante a ação, uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DEAM deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário, resultando na captura de um indivíduo que se encontrava foragido.

A Operação Shamar reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e familiar, assegurando o cumprimento de medidas protetivas e a segurança das vítimas.