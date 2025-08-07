Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil incinera mais de 14 toneladas de drogas em Ponta Porã

A Policia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, realizou nessa quinta-feira, 07/08, no âmbito da Operação...

07/08/2025 22h46
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Policia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, realizou nessa quinta-feira, 07/08, no âmbito da Operação Protetor, a incineração de 14,5 toneladas de drogas. A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos no município de Ponta Porã/MS.

Foram incinerados entorpecentes apreendidos pela DEFRON, Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar (DOF/PMMS), 1ª DP/Dourados e DP-Douradina. Dentre as substâncias ilícitas havia maconha, cocaína, pasta base, haxixe e skunk.

Esta foi a sétima incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 89,7 toneladas de entorpecentes destruídos até o momento. De acordo com o delegado Guilherme Scucuglia “a eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira”.

Denúncias para a DEFRON podem ser feitas pelo telefone: (67) 99633-7982. O sigilo é garantido. O serviço funciona 24 horas por dia.

