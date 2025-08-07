Nova Frente Parlamentar combate violência contra profissionais de saúde em MS

Devido ao aumento das agressões contra profissionais da saúde em Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) criou uma Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Saúde, na Assembleia Legislativa. O objetivo é oferecer apoio, proteção e espaço de escuta para quem sofre violência física, verbal e emocional todos os dias nos ambientes de atendimento SUS.

O documento de criação da Frente, assinado por mais da metade dos parlamentares, alerta para um cenário preocupante. “A violência contra esses profissionais nos mostra o desgaste do sistema de saúde e o quanto os trabalhadores estão sendo culpados injustamente. O que se observa hoje é uma rotulação generalizada da categoria da saúde, como se fossem os únicos responsáveis pelas falhas estruturais do sistema público", pontuou a parlamentar.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2024, 995 médicos foram vítimas de algum tipo de agressão em Mato Grosso do Sul, o que representa quase três casos por dia. O Estado ficou em segundo lugar no Centro-Oeste, atrás apenas do Distrito Federal. As unidades de pronto atendimento (UPA) foram os locais que mais registraram violência,

Dados do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MS) mostram que profissionais de enfermagem, a maioria mulheres, também enfrentam agressões, ofensas e assédio moral com frequência. Muitas vezes, esses casos não são denunciados, por medo ou por falta de apoio.

Lia Nogueira alertou que a situação é grave e tem resultado em profissionais exaustos, emocionalmente abalados e que ainda trabalham sob medo constante.

"São pessoas que cuidam dos outros todos os dias. Mesmo assim, sofrem pressão, adoecem e ainda têm que enfrentar ambientes inseguros. Criar essa Frente é uma forma de lutar por justiça e respeito. É dever desta Casa proteger e valorizar quem cuida da população", afirmou a parlamentar.

Segundo a deputada, a criação da Frente é uma medida urgente para promover o debate, ouvir os trabalhadores da saúde e combater o ciclo de agressões. "A proposta quer dar mais visibilidade a quem, mesmo com poucos recursos e muita responsabilidade, segue salvando vidas com esforço, coragem e compromisso", finalizou.