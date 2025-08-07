Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

CDH examina sugestão que protege dubladores contra a concorrência com a IA

Proteger a dublagem brasileira da concorrência da inteligência artificial (IA), tornando obrigatória a atuação de dubladores profissionais em empre...

07/08/2025 21h42
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Ideia para defender profissionais de dublagem foi recebida pelo portal e-Cidadania e superou 20 mil apoios - Foto: Prefeitura de Piracicaba
Ideia para defender profissionais de dublagem foi recebida pelo portal e-Cidadania e superou 20 mil apoios - Foto: Prefeitura de Piracicaba

Proteger a dublagem brasileira da concorrência da inteligência artificial (IA), tornando obrigatória a atuação de dubladores profissionais em empresas nacionais, é o tema de uma ideia legislativa que começa a ser avaliada pelos senadores. A ideia foi apresentada no portal e-Cidadania e passou à Comissão de Direitos Humanos (CDH) como sugestão legislativa ( SUG 7/2025 ).

Com o objetivo de “preservar empregos, identidade cultural e qualidade artística” do audiovisual brasileiro, a ideia legislativa se aplica à dublagem de obras estrangeiras exibidas no Brasil, garantindo os direitos de voz e interpretação dos dubladores. Além disso, a ideia sugere a concessão de incentivos fiscais para investimentos na capacitação de dubladores.

A ideia foi apresentada pela cidadã Adriana Torres, dubladora com mais de trinta anos de atuação em produções de cinema e televisão. Ela entende que a dublagem contribui para a acessibilidade das obras e para a preservação da identidade linguística do país.

— Que a dublagem brasileira seja protegida e preservada como um verdadeiro tesouro, e como patrimônio cultural nacional — opinou

Adriana Torres ainda considera que a substituição de vozes humanas por IA é uma ameaça aos profissionais da área e um risco à qualidade artística das dublagens. Ela lembrou que produções feitas com IA foram rejeitadas pelo público por falta de autenticidade.

Apresentada em 24 de abril, a ideia legislativa atingiu, em 15 de maio, os 20 mil apoios necessários para tornar-se uma sugestão legislativa. Encaminhada à CDH, a sugestão aguarda relatório do senador Magno Malta (PL-ES) a ser votado pelos membros do colegiado; se o parecer for aprovado, a sugestão será convertida em projeto de lei e distribuída para tramitação nas comissões temáticas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O diploma é entregue a pessoas ou empresas que prestaram relevantes serviços na assistência à saúde - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Os indicados passarão por sabatinas nas comissões antes de os nomes serão votados no Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado vota 22 indicados para tribunais, agências e conselhos
A homenagem acontece a pedido do senador Izalci Lucas - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado celebra o Dia do Produtor Rural em sessão especial
Nioaque, MS
Atualizado às 20h05
21°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
21°

Sensação

3.34 km/h

Vento

59%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 20 minutos Polícia Civil incinera mais de 14 toneladas de drogas em Ponta Porã
Há 20 minutos Operação Shamar: Polícia Civil realiza diligências na Capital e prende foragido
Há 20 minutos Comissão aprova exigência de planejamento para repasse de recursos federais a obras de saneamento
Há 20 minutos Nova Frente Parlamentar combate violência contra profissionais de saúde em MS
Há 20 minutos Comenda Santa Dulce dos Pobres será entregue a sete agraciados
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
3
Há 4 dias Lula descarta desafiar EUA, mas diz que Brasil não é republiqueta
4
Há 1 dia Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global
5
Há 1 dia Relatora vai recomendar aprovação de piso salarial para técnicos em educação
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados