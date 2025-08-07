Polícia Civil recupera aparelho celular furtado em Três Lagoas

A Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Polícia de Três Lagoas recuperou, no mesmo dia do crime, um celular furtado. A vítima, que trabalha no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, teve seu aparelho celular furtado na manhã de ontem (6), na unidade hospitalar. Ao perceber o furto, a vítima noticiou os fatos na delegacia de polícia, dando início ao registro de boletim de ocorrência e às diligências de investigação, com o fim de localizar o bem subtraído.

A equipe policial realizou buscas pelo autor do crime, o qual teve sua ação captada em câmeras de monitoramento interno do hospital. De posse das imagens, foi possível identificar o autor como J.R.O.S, de 39 anos, qual passou pelo hospital, em busca de atendimento médico. No período da tarde, foi possível fazer contato telefônico com o autor do crime e, após breve conversa, ele assumiu o crime e indicou onde estava o aparelho celular subtraído, tendo alegado que cometeu o crime em um momento de fraqueza.

O telefone da vítima, que estava com o filho do autor, foi recuperado e devolvido, em perfeito estado. O autor, por sua vez, não foi preso em flagrante delito, posto que não estava na cidade no momento da recuperação do bem.

A Primeira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas disponiliza uma canal para denúncias, com anonimato garantido, através do numeral 67 99288-9720.