Prefeitura forma novos agentes para grupamento tático da GCM

Com um treinamento técnico, jurídico e operacional, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) iniciou, nesta semana, uma nova edição do curso CETAMI (Capacitação Especializada em Técnicas de Ações com Motocicletas Individuais). O objetivo é qualificar agentes para integrar o Grupo Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP), considerado um dos mais ágeis e estratégicos no atendimento de ocorrências em áreas urbanas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo o comandante do GEMOP, GCM Nogueira, esta é a segunda edição do CETAMI — a primeira foi realizada já na atual gestão. A formação foi retomada para garantir que todos os agentes do grupamento estejam devidamente capacitados.

“Alguns integrantes não conseguiram concluir o curso na primeira edição. Agora, com esta nova turma, permanecerão no grupamento apenas aqueles que tiverem o curso completo. É uma formação diferenciada, com conteúdos jurídicos, técnicos e voltados aos direitos humanos. O curso é completo e prepara o servidor para lidar com situações complexas do dia a dia”, explicou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além da parte prática com motocicletas, a capacitação também abrange conteúdos voltados para áreas como gerenciamento de crises, legislação, defesa pessoal e atuação em ocorrências de risco — incluindo, por exemplo, tentativas de suicídio.

Durante o curso, os agentes recebem treinamentos específicos para atuar como primeiros interventores, ou seja, profissionais que chegam antes das demais equipes, com a responsabilidade de isolar a área, agir com cautela e adotar as estratégias adequadas até a chegada de unidades especializadas.

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Anderson Gonzaga, destaca a importância do curso para a segurança pública. “Vamos ter 30 dias de treinamento com foco não só em pilotagem, mas também em técnicas operacionais e no bom trato com o cidadão. A motocicleta traz agilidade e isso reflete diretamente no tempo de resposta às ocorrências. É um ganho direto para a população em situações de extremas emergências”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os conteúdos aplicados, também estão instruções de CQB (Close Quarters Battle), voltadas à atuação em ambientes fechados, como casas e estabelecimentos, em situações de denúncia ou risco. Outra etapa da formação envolve escoltas especializadas, com simulações de deslocamento de autoridades, armamentos, ambulâncias ou até transplantes de órgãos.

De acordo com o gerente de ensino da GCM, Viana, a seleção e o treinamento exigem disciplina, esforço físico e psicológico. A média mínima para aprovação na avaliação de maneabilidade em motocicletas é 7, numa escala de 0 a 10. Quem não atingir esse desempenho é desligado do curso. “Só permanece quem realmente tem perfil para atuar nesse tipo de serviço. As etapas iniciais são desafiadoras, inclusive com testes de resistência em ambiente aquático, como o realizado na Lagoa Itatiaia”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A nova turma do CETAMI também chama a atenção pela presença de dois servidores externos: um guarda municipal da cidade de Guaíra, no Paraná, e um agente das Forças Especiais da Polícia Nacional do Uruguai. Este último, segundo a GCM, veio a Campo Grande em busca de conhecimento para implementar o modelo de motopatrulhamento em seu país de origem.

“É um reconhecimento importante do trabalho que estamos desenvolvendo aqui. A troca de experiências fortalece a segurança como um todo”, afirmou o GCM Viana.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A formação também prioriza a integração e união dos agentes, considerados essenciais para o trabalho em campo. “O grupamento precisa agir como uma unidade única. As dificuldades simuladas durante o curso possibilitam fortalecer o companheirismo e eliminar aqueles que não se encaixam no perfil”, completou Viana.

#ParaTodosVerem:

A reportagem tem seis fotos: as duas primeiras são os agentes em postura de sentido em momento do curso; a terceira o comandante da Gemop, GCM Nogueira, em entrevista ao repórter; a quarta é dos agentes em curso na sala de aula; a quinta são os agentes em curso na Lagoa Itatiaia e a última, entrevista do GCM Viana ao repórter.