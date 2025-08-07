Whats

Deputado Caravina solicita reforma em Escola João Ponce em Inocência

O deputado estadual Caravina apresentou indicação à Secretaria de Estado de Educação solicitando a reforma geral da Escola João Ponce de Arruda, lo...

07/08/2025 21h42
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Caravina apresentou indicação à Secretaria de Estado de Educação solicitando a reforma geral da Escola João Ponce de Arruda, localizada no Distrito de São Pedro, no município de Inocência. A medida atende a um pedido da comunidade local, trazido ao gabinete pelo vereador Drauton Souza, que tem acompanhado de perto a situação da unidade escolar.

A escola encontra-se em estado precário, com sérios problemas estruturais como infiltrações, rachaduras, forros danificados com risco de queda, pisos soltos, banheiros interditados e pintura totalmente deteriorada. Diante desse cenário, Caravina reforçou a necessidade de uma intervenção imediata para garantir um ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas.

“Não podemos aceitar que estudantes, professores e demais servidores estejam expostos a essas condições. Educação se faz com estrutura, dignidade e compromisso.”, afirmou o deputado.

A última reforma realizada na escola ocorreu há mais de uma década, em 2014, o que evidencia o desgaste natural do prédio e a ausência de manutenção ao longo dos anos. Segundo Caravina, a deterioração física da unidade impacta diretamente na qualidade do ensino e no bem-estar de toda a comunidade escolar.

A solicitação reforça o compromisso do parlamentar com a educação de qualidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, especialmente nas áreas mais afastadas dos grandes centros. Caravina segue atuando de forma próxima aos municípios, ouvindo lideranças locais e buscando soluções para as demandas mais urgentes da população.

