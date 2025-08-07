Operação Shamar: Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva de autor de violência doméstica em Mundo Novo

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 07/08, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Mundo Novo em desfavor de A.A.J. (37 anos), pelo delito de Lesão Corporal Dolosa no Contexto de Violência Doméstica.

O Mandado de Prisão foi deferido pelo Poder Judiciário após representação da Autoridade Policial responsável, sendo cumprido nesta data em alusão ao Dia D da Operação Shamar, que realiza ações integradas de enfrentamento a violência contra mulheres.

O conduzido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e está à disposição da justiça.