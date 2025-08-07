Além da vocação agrícola: Mato Grosso do Sul abre caminhos na Ásia com projetos de inovação e transição energética

Mais um passo para intensificar o processo de internacionalização da economia sul-mato-grossense foi dado na Índia, onde o governador Eduardo Riedel e toda a comitiva do Estado iniciam a missão oficial - que fica até semana que vem na Ásia - voltada para a abertura de novos mercados e atração de investidores globais para o Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (7), as autoridades presentes na missão participaram do Fórum LIDE Brasil-Índia, realizado em Mumbai. Na oportunidade, Riedel apresentou as potencialidades do Estado a empresários e autoridades indianas, com destaque para oportunidades de exportação e atração de investimentos em setores como agronegócio, energia limpa, tecnologia e celulose.

Com uma localização estratégica no coração da América do Sul e uma economia que cresce acima da média nacional, o Estado figura como o terceiro com menor taxa de desemprego no Brasil e o segundo com menor índice de pobreza extrema. Esses indicadores positivos, aliados ao compromisso com a sustentabilidade e à industrialização crescente da produção agropecuária, tornam o Mato Grosso do Sul cada vez mais atrativo para o capital internacional.

"Ao apresentar o nosso Estado para o mercado indiano, mostramos que temos muito mais do que vocação agrícola. Temos um projeto estruturado de desenvolvimento sustentável, com transição energética, industrialização de base florestal e uma agenda estratégica de inovação", afirmou Riedel durante o Fórum.

A agenda em Mumbai também inclui discussões sobre intercâmbios acadêmicos e cooperação tecnológica entre universidades indianas e instituições de ensino superior do Mato Grosso do Sul. A proposta é compartilhar conhecimento em áreas como agricultura de precisão e tecnologias sustentáveis no campo.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A missão internacional também está prospectando parcerias comerciais com foco na exportação de celulose, produto em que o Estado já se destaca nacionalmente. Segundo Riedel, a matéria-prima sul-mato-grossense é essencial para a indústria têxtil da Índia, especialmente na fabricação de tecidos como a viscose, segmento no qual o país asiático é líder mundial.

"Nossa intenção é ampliar ainda mais essa cooperação, especialmente no setor de celulose, que vem apresentando forte crescimento em nosso Estado", destacou o governador. "Estamos prospectando oportunidades concretas para fortalecer essa relação comercial bilateral", completa.

Além da Índia, a missão asiática seguirá com compromissos em Japão e Singapura. No primeiro país o governo estadual buscará estreitar laços com empresas dos setores de tecnologia, alimentos e energia. Já no segundo, o foco será a discussão de projetos de investimento com a iniciativa privada.

Diversificando mercados

O governador Eduardo Riedel Riedel avalia a missão como estratégica diante do cenário internacional incerto. Com os Estados Unidos impondo barreiras comerciais à importação de produtos brasileiros, entre eles a carne bovina e a celulose, o Mato Grosso do Sul busca diversificar seus mercados e reduzir a dependência de acordos que podem instáveis.

"Historicamente, o Brasil manteve uma relação comercial limitada com a Índia. No entanto, diante das recentes medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, o Brasil tem voltado sua atenção para novos mercados estratégicos, e a Índia desponta como uma dessas oportunidades", explicou o governador, que prosseguiu.

"Nossa carne bovina, que antes tinha forte presença no mercado norte-americano, agora busca espaço em outras nações, como China, e demais países da Ásia, da Europa também".

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com o fortalecimento das exportações, a atração de investimentos e a expansão da indústria de transformação no Estado, a expectativa é a geração direta de novos empregos, o aumento da renda local e o avanço do Mato Grosso do Sul rumo a um modelo de desenvolvimento socioeconômico sustentável e competitivo no cenário global.

"Seguimos com uma agenda internacional estratégica, focada na diversificação comercial e no fortalecimento de parcerias que tragam resultados concretos para o desenvolvimento do nosso Estado", finalizou Riedel, que encabeçou ainda a apresentação do projeto da Rota Bioceânica, que deve iniciar operações comerciais em 2027.

A nova rota de integração sul-americana permitirá o escoamento de produtos processados do Mato Grosso do Sul até o Oceano Pacífico, com destino facilitado a países asiáticos.

Comunicação Governo de MS

Fotos: Ascom Fiems