Aniversário
Internacional

Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA

Por telefone, líderes reafirmam defesa do multilateralismo

07/08/2025 19h33
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tiveram uma conversa por telefone de cerca de uma hora nesta quinta-feira (7).

De acordo com o Planalto, a imposição de tarifas unilaterais praticadas pelos Estados Unidos foi um dos temas abordado pelas duas lideranças, entre outros assuntos relacionados ao cenário econômico internacional.

No último dia 30, o presidente Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre os produtos indianos. Uma semana depois, alegando que a Índia importa direta ou indiretamente petróleo russo, um novo decreto norte-americano impôs tarifa adicional de 25% ao país asiático, elevando o percentual para 50% – o mesmo praticado aos produtos brasileiros.

Até o momento Brasil e Índia são os dois países mais afetados pelo tarifaço do governo Trump.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Comércio bilateral

Os dois líderes reiteraram a meta de aumentar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Nesse sentido, concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia.

Eles também trocaram informações sobre plataformas de pagamento virtual como o PIX brasileiro e a UPI indiana – sigla para Unified Payments Interface, um sistema de pagamento em tempo real adotado por aquele país.

Visitas

A nota divulgada nesta quinta informa que o presidente Lula deve visitar a Índia no início de 2026.

“Como etapa preparatória da visita, acordaram que o vice-presidente Geraldo Alckmin irá à Índia em outubro próximo, por ocasião da reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio.”

A delegação contará com ministros e empresários brasileiros, escalados para uma série de encontros visando cooperações na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital.

Há um mês Narendra Modi visitou o Brasil. Na ocasião, além de defender maior protagonismo dos dois países na governança global, Lula voltou a pedir que Brasil e Índia passem a ser membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

