Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realizará a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande – 1ª etapa (modalidades coletivas). O evento é tradicional entre as unidades escolares da capital e classifica os campeões para os Jogos Escolares da Juventude – fase estadual 2026.

As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira, (8/8), e seguem até o dia 27 do mesmo mês. As fichas de inscrição e o regulamento estarão disponíveis no site www.campogrande.ms.gov.br/funesp , no link “Jogos”.

As modalidades disputadas serão basquetebol, handebol, futsal e voleibol, nas categorias: Categoria A (masculino e feminino): 14 a 16 anos e Categoria B (masculino e feminino): 11 a 13 anos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Organização de Eventos da Funesp pelo telefone (67) 3314-3526.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, ressaltou a importância da competição:

“Os Jogos Escolares são um marco no desenvolvimento esportivo dos nossos estudantes. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, reafirma seu compromisso em incentivar a prática esportiva desde cedo, fortalecendo valores, trabalho em equipe e a superação”, afirmou o diretor.