Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 07/08, um mandado de prisão preventiva expedido pelo...

07/08/2025 19h33
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 07/08, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Iguatemi em desfavor de V.V.S. (21 anos), pelos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

O Mandado de Prisão foi deferido pelo Poder Judiciário após o cumprimento de Busca e Apreensão no dia 21/07/2025, que resultou no fechamento de uma “Boca de Fumo” situada na Vila Operária, no município. Na ocasião, três pessoas foram presas e houve apreensão de crack e maconha prontos para consumo.

Neste primeiro dia, o proprietário da “Boca de Fumo” não estava no local, mas foi preso hoje e conduzido à unidade policial. 

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Para Santa Rita do Pardo, Mara Caseiro solicita aquisição de poltronas hospitalares
A demanda é uma reivindicação da população local Hashioka pede à Anatel melhoria de sinal de telefonia em Selvíria e Aparecida do Taboado
Mara Caseiro trabalha pela reforma estrutural de escola estadual em Terenos
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 12 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 12 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 12 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 12 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 12 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados