Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 07/08, um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Iguatemi em desfavor de V.V.S. (21 anos), pelos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

O Mandado de Prisão foi deferido pelo Poder Judiciário após o cumprimento de Busca e Apreensão no dia 21/07/2025, que resultou no fechamento de uma “Boca de Fumo” situada na Vila Operária, no município. Na ocasião, três pessoas foram presas e houve apreensão de crack e maconha prontos para consumo.

Neste primeiro dia, o proprietário da “Boca de Fumo” não estava no local, mas foi preso hoje e conduzido à unidade policial.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser realizadas pelo telefone: (67) 3471-1372.