Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Para Santa Rita do Pardo, Mara Caseiro solicita aquisição de poltronas hospitalares

Para atender o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do município de Santa Rita do Pardo, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou ...

07/08/2025 18h28
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Para atender o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do município de Santa Rita do Pardo, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel, solicitando a destinação de recursos financeiros para a aquisição de poltronas hospitalares destinadas à realização de soroterapia. O pedido atende demanda apresentada pela vereadora Leu Lopes

Segundo Mara Caseiro, o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a principal unidade de atendimento hospitalar da região e atende uma população extensa, incluindo áreas rurais, distritos e comunidades vizinhas. Um dos procedimentos mais frequentes realizados na unidade é a soroterapia, essencial para tratar condições como desidratação, infecções e outras enfermidades que exigem a administração intravenosa de medicamentos e fluidos.

No entanto, a atual estrutura disponível para esses procedimentos encontra-se em situação crítica. As poltronas hospitalares utilizadas estão desgastadas, com rasgos e sinais evidentes de deterioração, comprometendo a segurança, a higiene e o conforto dos pacientes. “Esses equipamentos, além de inadequados, representam risco de contaminação, o que afeta diretamente a qualidade do atendimento e expõe os pacientes, especialmente os mais vulneráveis, a riscos desnecessários”, destacou a deputada.

Ainda conforme a parlamentar, a saúde pública deve ser tratada com seriedade, zelo e respeito. “Equipamentos adequados são fundamentais para garantir dignidade a quem busca atendimento e para apoiar o trabalho dos profissionais da saúde. Por isso, pedimos atenção especial do Governo do Estado para essa demanda justa e urgente da população de Santa Rita do Pardo”, finalizou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A demanda é uma reivindicação da população local Hashioka pede à Anatel melhoria de sinal de telefonia em Selvíria e Aparecida do Taboado
Mara Caseiro trabalha pela reforma estrutural de escola estadual em Terenos
Lucas de Lima homenageia Cabo da PM por atuação exemplar em caso de violência doméstica
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara aprova criação de três grupos parlamentares
Há 1 hora Comissão aprova projeto que prevê playground para crianças ao lado de academias públicas
Há 1 hora Câmara aprova criação de três grupos parlamentares; acompanhe
Há 1 hora Para Santa Rita do Pardo, Mara Caseiro solicita aquisição de poltronas hospitalares
Há 1 hora Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras no Brasil
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados