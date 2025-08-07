Para Santa Rita do Pardo, Mara Caseiro solicita aquisição de poltronas hospitalares

Para atender o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do município de Santa Rita do Pardo, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel, solicitando a destinação de recursos financeiros para a aquisição de poltronas hospitalares destinadas à realização de soroterapia. O pedido atende demanda apresentada pela vereadora Leu Lopes

Segundo Mara Caseiro, o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a principal unidade de atendimento hospitalar da região e atende uma população extensa, incluindo áreas rurais, distritos e comunidades vizinhas. Um dos procedimentos mais frequentes realizados na unidade é a soroterapia, essencial para tratar condições como desidratação, infecções e outras enfermidades que exigem a administração intravenosa de medicamentos e fluidos.

No entanto, a atual estrutura disponível para esses procedimentos encontra-se em situação crítica. As poltronas hospitalares utilizadas estão desgastadas, com rasgos e sinais evidentes de deterioração, comprometendo a segurança, a higiene e o conforto dos pacientes. “Esses equipamentos, além de inadequados, representam risco de contaminação, o que afeta diretamente a qualidade do atendimento e expõe os pacientes, especialmente os mais vulneráveis, a riscos desnecessários”, destacou a deputada.

Ainda conforme a parlamentar, a saúde pública deve ser tratada com seriedade, zelo e respeito. “Equipamentos adequados são fundamentais para garantir dignidade a quem busca atendimento e para apoiar o trabalho dos profissionais da saúde. Por isso, pedimos atenção especial do Governo do Estado para essa demanda justa e urgente da população de Santa Rita do Pardo”, finalizou.