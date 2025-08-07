Whats

Aniversário
Câmara

Câmara aprova criação de três grupos parlamentares; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (7) a criação de três grupos parlamentares. As resoluções (24/25, 25/25 e 26/25) já foram promulg...

07/08/2025 18h28
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (7) a criação de três grupos parlamentares. As resoluções (24/25, 25/25 e 26/25) já foram promulgadas.

O PRC 4/03, do ex-deputado Bismarck Maia (CE), cria o Grupo Parlamentar do Turismo. “A indústria turística destaca-se no mundo como uma das principais fontes de geração de emprego e renda”, defendeu o autor da proposta.

O PRC 161/16 , do deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA), cria o Grupo Parlamentar Brasil-República Gabonesa. Segundo o deputado, o Brasil já exerce a diplomacia parlamentar com diversos países africanos.

O PRC 193/16 , da ex-deputada Tia Eron (BA), cria o Grupo Parlamentar Brasil-União Africana. A União Africana, lembrou Tia Eron na proposta, foi fundada em 2002 e conta com 55 países-membros.

Em geral, os grupos parlamentares promovem visitas, encontros, intercâmbio de experiências e permuta de publicações e trabalhos sobre temas legislativos. Não há ônus para a Câmara, e a adesão dos deputados e deputadas é facultativa.

A sessão do Plenário prossegue.

