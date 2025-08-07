Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Oposição atende Davi e desocupa Plenário, após dois dias de obstrução

Após dois dias de obstrução e ocupação da Mesa do Senado, senadores da oposição encerraram o movimento nesta quinta-feira (7), o que permitiu a ret...

07/08/2025 17h24
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Em entrevista, senadores da oposição voltaram a defender ação contra Moraes e anistia a envolvidos no 8 de janeiro - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Em entrevista, senadores da oposição voltaram a defender ação contra Moraes e anistia a envolvidos no 8 de janeiro - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Após dois dias de obstrução e ocupação da Mesa do Senado, senadores da oposição encerraram o movimento nesta quinta-feira (7), o que permitiu a retomada das votações no Plenário.

A desocupação ocorreu após reuniões dos senadores com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que cobrou a retomada dos trabalhos. Em nota nesta quarta (6), Davi disse que não aceitaria "intimidações" e o que Parlamento não seria refém de ações que visem desestabilizar seu funcionamento.

A oposiçãoanunciou que continuará os seus esforços para que suas prioridades, que incluem medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sejam pautadas pelo presidente do Senado.

Fim da obstrução

A desocupação da Mesa foi acompanhada da retomada das votações ainda nesta quinta-feira, em sessão remota que começou pouco depois das 11h.

Em entrevista coletiva, os parlamentares da oposição afirmaram que seguirão com a atuação "de forma ativa" nas deliberações, com foco nas pautas que consideram prioritárias: a proposta de anistia aos investigados pelos atos de 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado.

— Estamos dando um voto de confiança ao presidente Davi, acreditando na palavra dele de que essas matérias serão pautadas — disse o senador Magno Malta (PL-ES).

Pressão sobre a Presidência

A decisão veio após a coleta de 41 assinaturas para apoiar um pedido de impeachment contra Moraes. De acordo com a Lei 1.079, de 1950 , que regula os crimes de responsabilidade, cabe exclusivamente ao presidente do Senado avaliar se dá ou não seguimento ao processo.

— Prevaleceu o amor ao país e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os Poderes — afirmou o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado.

A coleta das 41 assinaturas — número que representa a maioria absoluta dos membros da Casa — foi anunciada pela oposição como uma vitória política.

O documento protocolado tem como base acusações de supostos crimes de responsabilidade atribuídos ao ministro Alexandre de Moraes.

No entanto, mesmo com o número simbólico, não há previsão legal que obrigue o presidente do Senado a instaurar o processo.

A lei prevê que a denúncia contra ministro do STF deve ser recebida pela Presidência da Casa. Só a partir dessa admissibilidade é que pode haver o afastamento cautelar do ministro por até 180 dias e a criação de uma comissão para analisar o mérito da acusação.

— Temos hoje uma pauta desobstruída e a maioria do Senado a favor do impedimento. Se isso não for vitória, não sei o que é — declarou Marinho.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, reiterou que, independentemente do número de assinaturas, a prerrogativa de abertura do processo continua sendo do presidente do Senado.

— Pode ter 20, 30 ou 60 assinaturas. A admissibilidade é decisão dele [Davi], prevista no texto constitucional — explicou.

Justificativa

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) reforçou que o movimento de ocupação e obstrução representou uma resposta à demanda dos eleitores da oposição por mais protagonismo no Parlamento.

— Foi preciso fazer um gesto para que a gente fosse ouvido e o diálogo fosse retomado — disse.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) classificou o momento como “histórico”, ao destacar que nunca a maioria do Senado havia se posicionado formalmente pela abertura de um processo de impeachment contra um ministro do Supremo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O texto altera oito leis que regulamentam a produção, distribuição e comercialização de energia elétrica - Foto: José Paulo Lacerda Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
O senador Nelsinho Trad é o presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Instalada comissão temporária para tratar de relações econômicas com os EUA
Jaques Wagner foi o relator do PL 2.692/2025, que repete teor da MP 1.294/2025, cujo prazo de validade estava para vencer; texto que beneficia quem ganha até dois salários mínimos foi à sanção presidencial - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 11 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 11 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 11 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 11 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados