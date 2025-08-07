Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Câmara

Câmara aprova medida provisória que cria programa para agilizar trabalho do INSS

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), a Medida Provisória (MP) 1296/25 , que cria programa para agilizar a concessão e a revisão...

07/08/2025 17h24
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), a Medida Provisória (MP) 1296/25 , que cria programa para agilizar a concessão e a revisão de benefícios previdenciários. O texto segue para análise do Senado.

Os parlamentares aprovaram o projeto de lei de conversão elaborado pela comissão mista que analisou a MP 1296/25, editada pelo Poder Executivo em abril. O colegiado acatou três emendas para alterar a versão original.

O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) visa aumentar a capacidade operacional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da perícia médica. A duração será de 12 meses, prorrogáveis até o limite de 31 de dezembro de 2026.

Emendas
As emendas aprovadas determinam:

  • a divulgação periódica das metas e dos resultados do PGB nos portais oficiais do Ministério da Previdência Social e do INSS;
  • que o PGB utilize tecnologias acessíveis para comunicação com os beneficiários, facilitando o uso e a inclusão.

Pagamentos extras
A MP prevê pagamentos extraordinários aos servidores, de R$ 68 por processo analisado no INSS e R$ 75 por perícia médica. A regulamentação será feita pela Casa Civil e pelos ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação.

“Houve no governo Lula uma redução da fila do INSS, de 63 dias para algo em torno de 48 dias, mas tem que haver nova redução. Para isso, essa MP é muito importante”, argumentou o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ).

Os deputados Adriana Ventura (Novo-SP) e Chico Alencar (Psol-RJ), embora favoráveis, consideraram a MP um paliativo e cobraram a instalação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre descontos indevidos em benefícios do INSS .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova criação de três grupos parlamentares
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê playground para crianças ao lado de academias públicas
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 11 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 11 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 11 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 11 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados