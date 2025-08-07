Mara Caseiro trabalha pela reforma estrutural de escola estadual em Terenos

A destinação de recursos para a reforma estrutural da Escola Estadual Antonio Nogueira da Fonseca, localizada no município de Terenos, foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher.

A solicitação da parlamentar atende a um pedido do diretor da escola, Clodoaldo Alves de Lima, e pela diretora adjunta, Eliane Aparecida da Silva Santos, que alertaram sobre a situação crítica da estrutura física da unidade de ensino.

Atualmente, a escola atende 411 estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em quatro turnos: matutino, vespertino, noturno e integral (extensão Jamic). A unidade é considerada referência na comunidade local, com alta procura por vagas e importante papel na formação dos jovens da região.

No entanto, a infraestrutura da escola apresenta sérios problemas que comprometem o ambiente educacional. “É inadmissível que uma escola com tamanha relevância funcione em condições tão precárias. Precisamos garantir segurança, dignidade e condições adequadas para que alunos e professores possam desenvolver todo o seu potencial”, afirmou Mara Caseiro.

A deputada destaca que o investimento em infraestrutura escolar é estratégico para o fortalecimento da educação pública, contribuindo para: a melhoria dos indicadores educacionais; a valorização de professores, alunos e funcionários e o fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade. “Educação de qualidade começa por um ambiente adequado. Essa reforma é uma medida urgente para garantir o direito à educação e promover o desenvolvimento social de Terenos”, concluiu a parlamentar.