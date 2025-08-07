Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Mara Caseiro trabalha pela reforma estrutural de escola estadual em Terenos

A destinação de recursos para a reforma estrutural da Escola Estadual Antonio Nogueira da Fonseca, localizada no município de Terenos, foi solicita...

07/08/2025 17h24
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A destinação de recursos para a reforma estrutural da Escola Estadual Antonio Nogueira da Fonseca, localizada no município de Terenos, foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher.

A solicitação da parlamentar atende a um pedido do diretor da escola, Clodoaldo Alves de Lima, e pela diretora adjunta, Eliane Aparecida da Silva Santos, que alertaram sobre a situação crítica da estrutura física da unidade de ensino.

Atualmente, a escola atende 411 estudantes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em quatro turnos: matutino, vespertino, noturno e integral (extensão Jamic). A unidade é considerada referência na comunidade local, com alta procura por vagas e importante papel na formação dos jovens da região.

No entanto, a infraestrutura da escola apresenta sérios problemas que comprometem o ambiente educacional. “É inadmissível que uma escola com tamanha relevância funcione em condições tão precárias. Precisamos garantir segurança, dignidade e condições adequadas para que alunos e professores possam desenvolver todo o seu potencial”, afirmou Mara Caseiro.

A deputada destaca que o investimento em infraestrutura escolar é estratégico para o fortalecimento da educação pública, contribuindo para: a melhoria dos indicadores educacionais; a valorização de professores, alunos e funcionários e o fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade. “Educação de qualidade começa por um ambiente adequado. Essa reforma é uma medida urgente para garantir o direito à educação e promover o desenvolvimento social de Terenos”, concluiu a parlamentar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Para Santa Rita do Pardo, Mara Caseiro solicita aquisição de poltronas hospitalares
A demanda é uma reivindicação da população local Hashioka pede à Anatel melhoria de sinal de telefonia em Selvíria e Aparecida do Taboado
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 11 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 11 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 11 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 11 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 11 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados