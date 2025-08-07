Hashioka pede à Anatel melhoria de sinal de telefonia em Selvíria e Aparecida do Taboado

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Manuel Baigorri, e ao gerente regional da empresa Vivo em Mato Grosso do Sul, Enos Kuhlmann, em que solicita reparos e melhorias da rede de telefonia e do sinal da operadora nos municípios de Selvíria e Aparecida do Taboado, na região leste do estado.

Apresentado na sessão plenária desta quinta-feira, 7, da Assembleia Legislativa, o pedido, feito em regime de urgência, é uma reivindicação da população local, devido a dificuldades de realizar ligações telefônicas e utilizar a internet. O objetivo é garantir acesso contínuo aos serviços, além de levar maior conectividade aos usuários.

Em sua justificativa, o parlamentar argumenta que é obrigatório, por lei, que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos forneçam serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, também contínuos, assim como é o serviço de telefonia. “A melhoria do serviço de telecomunicações é fundamental para atender às demandas sociais, econômicas e tecnológicas da população”, apontou Hashioka.