Lucas de Lima homenageia Cabo da PM por atuação exemplar em caso de violência doméstica

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido), apresentou nesta semana, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma Moção de Aplauso em reconhecimento ao trabalho do Cabo Rodrigo Alexandre Caniatto, do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), e ao seu comandante, o Cel. PM Carlos Alexandre Marques.

A homenagem foi motivada pela atuação de Caniatto em um caso de violência doméstica que ganhou repercussão nacional. Durante o atendimento de uma ligação ao número de emergência 190, a vítima, impedida de pedir ajuda diretamente, solicitou uma "dipirona", o que levantou suspeitas no policial. Demonstrando sagacidade, sensibilidade e preparo técnico, o cabo compreendeu que a mulher estava sob ameaça e, com habilidade, conduziu a conversa para coletar informações sobre o agressor e o nível de violência.

A ação rápida e estratégica permitiu que a equipe policial fosse mobilizada a tempo, resgatando a vítima sem ferimentos graves e efetuando a prisão do agressor.

“A atuação do Cabo Caniatto representa o que há de mais nobre na função policial: proteger vidas com inteligência, empatia e coragem. Por isso, esta Casa de Leis não poderia deixar de registrar esse ato exemplar”, afirmou o deputado Lucas de Lima, que também destacou a importância do trabalho conjunto do COPOM, responsável pela triagem e coordenação de ocorrências policiais em todo o estado.

A Moção de Aplauso ressalta ainda a importância do treinamento contínuo da Polícia Militar, sobretudo no acolhimento de vítimas de violência doméstica — uma das principais pautas defendidas pelo parlamentar.



Lucas de Lima, conhecido por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, reforçou que casos como este demonstram a importância da preparação das forças de segurança para identificar sinais silenciosos de pedido de socorro.

“O Cabo Caniatto agiu com humanidade e inteligência. Seu gesto salvou uma vida e merece nosso respeito e aplauso. Essa homenagem também representa o reconhecimento a todos os policiais que, todos os dias, enfrentam situações delicadas com comprometimento e responsabilidade”, concluiu o deputado.

Dani Mendes ( Assessoria de Imprensa do deputado)