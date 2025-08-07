Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Lucas de Lima homenageia Cabo da PM por atuação exemplar em caso de violência doméstica

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido), apresentou nesta semana, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma Moção de Aplauso em ...

07/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Lucas de Lima (sem partido), apresentou nesta semana, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, uma Moção de Aplauso em reconhecimento ao trabalho do Cabo Rodrigo Alexandre Caniatto, do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), e ao seu comandante, o Cel. PM Carlos Alexandre Marques.

A homenagem foi motivada pela atuação de Caniatto em um caso de violência doméstica que ganhou repercussão nacional. Durante o atendimento de uma ligação ao número de emergência 190, a vítima, impedida de pedir ajuda diretamente, solicitou uma "dipirona", o que levantou suspeitas no policial. Demonstrando sagacidade, sensibilidade e preparo técnico, o cabo compreendeu que a mulher estava sob ameaça e, com habilidade, conduziu a conversa para coletar informações sobre o agressor e o nível de violência.

A ação rápida e estratégica permitiu que a equipe policial fosse mobilizada a tempo, resgatando a vítima sem ferimentos graves e efetuando a prisão do agressor.

“A atuação do Cabo Caniatto representa o que há de mais nobre na função policial: proteger vidas com inteligência, empatia e coragem. Por isso, esta Casa de Leis não poderia deixar de registrar esse ato exemplar”, afirmou o deputado Lucas de Lima, que também destacou a importância do trabalho conjunto do COPOM, responsável pela triagem e coordenação de ocorrências policiais em todo o estado.

A Moção de Aplauso ressalta ainda a importância do treinamento contínuo da Polícia Militar, sobretudo no acolhimento de vítimas de violência doméstica — uma das principais pautas defendidas pelo parlamentar.


Lucas de Lima, conhecido por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, reforçou que casos como este demonstram a importância da preparação das forças de segurança para identificar sinais silenciosos de pedido de socorro.

“O Cabo Caniatto agiu com humanidade e inteligência. Seu gesto salvou uma vida e merece nosso respeito e aplauso. Essa homenagem também representa o reconhecimento a todos os policiais que, todos os dias, enfrentam situações delicadas com comprometimento e responsabilidade”, concluiu o deputado.

Dani Mendes ( Assessoria de Imprensa do deputado)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Para Santa Rita do Pardo, Mara Caseiro solicita aquisição de poltronas hospitalares
A demanda é uma reivindicação da população local Hashioka pede à Anatel melhoria de sinal de telefonia em Selvíria e Aparecida do Taboado
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 10 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 10 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 10 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 10 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados