Aniversário
Legislativo - MS

Mara Caseiro solicita contratação de neuropediatra para Fátima do Sul

A destinação de recursos para viabilizar a contratação de um médico neuropediatra para atender na rede pública de saúde do município de Fátima do S...

07/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A destinação de recursos para viabilizar a contratação de um médico neuropediatra para atender na rede pública de saúde do município de Fátima do Sul foi solicitada pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), ao governador do Estado, Eduardo Riedel, e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

A proposta da parlamentar atende a um pedido conjunto dos vereadores Ronaldo do Lanche, Luiz Cordeiro, Nilsinho Construtor, Silvaninha e Elizângela da Komby, da Câmara Municipal de Fátima do Sul, que relataram a grave carência de atendimento especializado na área de neuropediatria na cidade.

Segundo Mara Caseiro, o município enfrenta uma crescente demanda por atendimento neurológico infantojuvenil, especialmente de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), epilepsias, paralisia cerebral, entre outras condições que exigem acompanhamento contínuo e especializado.

"A ausência de um neuropediatra na rede municipal está comprometendo o acesso ao diagnóstico e ao tratamento adequado, gerando longas filas de espera e forçando as famílias a se deslocarem para outras cidades. Isso impacta diretamente a qualidade de vida das crianças e sobrecarrega os serviços básicos de saúde", destacou a deputada.

Para a deputada, a medida é urgente e necessária, e representa um passo importante para fortalecer a atenção especializada, ampliar o acesso ao SUS, garantir a equidade no atendimento e reduzir o sofrimento das famílias que dependem da saúde pública em Fátima do Sul. “A presença de um neuropediatra na rede municipal será essencial para oferecer diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento permanente às nossas crianças. É um investimento que representa cuidado, respeito e dignidade para centenas de famílias”, finalizou a deputada.

