Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Direitos Humanos

Brasil institui política nacional com foco na primeira infância

Decreto com diretrizes foi assinado pelo presidente Lula

07/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou esta semana o decreto que institui a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (Pnipi) . A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Educação junto a estados e municípios, tem como objetivo garantir a proteção, o desenvolvimento integral e o pleno exercício de direitos a crianças até 6 anos de idade.

A Pnipi busca integrar, de forma coordenada e intersetorial, políticas públicas voltadas à primeira infância, contemplando áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, direitos humanos, justiça, habitação e igualdade racial.

“A Pnipi atenderá à primeira infância em sua diversidade e considerará as interseccionalidades socioeconômicas, territoriais e regionais, étnico-raciais, de gênero e de deficiência”, define o documento.

Dentre os princípios e diretrizes estão:

  • a centralidade do interesse das crianças e o reconhecimento de sua condição como cidadãs e sujeitos de direitos;
  • a promoção do desenvolvimento integral das crianças, com respeito à individualidade e à diversidade;
  • a redução das desigualdades no acesso a serviços públicos e a priorização de ações para crianças com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social;
  • a participação social, o fortalecimento da intersetorialidade e a descentralização das ações;
  • a garantia da acessibilidade plena e da equidade, com enfrentamento a todas as formas de discriminação;
  • a integração de políticas públicas de transferência de renda com os demais serviços voltados às famílias com crianças pequenas.

A política também reconhece a interdependência entre as crianças e seus cuidadores, prevendo a oferta simultânea de serviços para ambos. As ações, de acordo com o decreto, serão orientada por cinco eixos estruturantes:

  • viver com direitos: garantia da proteção contra o abuso, o racismo e todas as formas de violência, sob coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;
  • viver com educação: acesso e permanência na educação infantil com qualidade, coordenado pelo Ministério da Educação;
  • viver com saúde: cuidado integral à saúde da criança, coordenado pelo Ministério da Saúde;
  • viver com dignidade: proteção e assistência social, sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
  • integração de informações e comunicação com as famílias: promoção da comunicação com as famílias e responsáveis legais, coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Dentre os objetivos estratégicos, a política se propõe a garantir prioridade absoluta de crianças nas políticas públicas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de promover o cuidado integral e integrado a crianças e seus cuidadores e fortalecer o acesso a bens e serviços públicos.

O Pnipi também pretende integrar e atualizar as bases de dados de políticas setoriais e melhorar a comunicação institucional com as famílias, promovendo o conhecimento sobre direitos e sobre o desenvolvimento infantil.

O decreto institui ainda uma estratégia de monitoramento e avaliação da Pnipi, com o objetivo de acompanhar o desempenho e os resultados de cada eixo estruturante.

De acordo com o Ministério da Educação, serão criadas formas objetivas de medir o progresso da política por meio de indicadores específicos que permitam avaliar o desenvolvimento integral de crianças atendidas.

Plano de ação

A implementação da Pnipi seguirá um plano de ação estratégico com vigência de 4 anos e, excepcionalmente, de 2 anos na primeira edição.

O documento definirá objetivos, metas, prioridades e mecanismos de monitoramento e avaliação, elaborados em conjunto pelos ministérios coordenadores e atualizado periodicamente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás
© Valter Campanato/Agência Brasil Conferência de Mulheres indígenas define 50 propostas de políticas
© Frame Fab/Divulgação Governo vai lançar programa para acolher brasileiros repatriados
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 10 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 10 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 10 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 10 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados