Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Instalada comissão temporária para tratar de relações econômicas com os EUA

Presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad ...

07/08/2025 16h16
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é o presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é o presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Presidente da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) instalou e realizou a primeira reunião oficial do colegiado nesta quinta-feira (7). A senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi designada relatora dos trabalhos.

A comissão temporária, aprovada em Plenário em 15 de julho, teve como primeira ação o envio de missão oficial em Washington, capital norte-americana, entre os dias 28 a 30 de julho . Os oito senadores do colegiado lá estiveram para abrir diálogo e buscar caminhos em prol de negociações que resultassem na redução e no adiamento da tarifa de 50% a ser imposta pelo governo norte-americano a alguns produtos brasileiros.

Os senadores trabalharam para promover o intercâmbio de informações e fortalecer o diálogo institucional com autoridades — entre eles congressistas norte-americanos — e organismos internacionais sob a relação política-econômica entre Brasil e Estados Unidos.

— A participação do Senado por meio dessa comissão reveste-se de fundamental importância na busca de uma política externa alinhada aos interesses nacionais. Dessa forma, encontra-se oficialmente instalada a referida comissão — declarou Nelsinho.

Tarifaço

Desde quarta-feira (6), passou a vigorar a tarifa de 50% imposta pelo governo norte-americano a cerca de 95 categorias de produtos brasileiros, algo em torno de 3,8 mil itens específicos. Inicialmente, cerca de 700 produtos nacionais foram excluídos da lista dos supertarifados.

Dessa forma, o tarifaço não está sendo imposto a produtos como petróleo e outros produtos energéticos, minérios de ferro, suco de laranja, polpa de madeira e celulose, aviões e peças para aeronaves.

O senador salientou que esse é um assunto que ainda perdurará por algum tempo e que será sentido na economia dos dois países. A comissão tem o prazo de 60 dias para manter interlocuções que ajudem a resolver o impasse entre os dois governos.

— As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aos produtos comercializados pelo Brasil têm gerado efeitos adversos para o país, afetando diretamente a competitividade das nossas exportações, especialmente em setores centrais da economia brasileira (...) Agora abriremos as discussões e encaminhamentos dos próximos passos para que essa missão cumpra o seu papel — afirmou Nelsinho.

Também compõem a comissão os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O texto altera oito leis que regulamentam a produção, distribuição e comercialização de energia elétrica - Foto: José Paulo Lacerda Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Em entrevista, senadores da oposição voltaram a defender ação contra Moraes e anistia a envolvidos no 8 de janeiro - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Oposição atende Davi e desocupa Plenário, após dois dias de obstrução
Jaques Wagner foi o relator do PL 2.692/2025, que repete teor da MP 1.294/2025, cujo prazo de validade estava para vencer; texto que beneficia quem ganha até dois salários mínimos foi à sanção presidencial - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
24°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 16°
24°

Sensação

3.28 km/h

Vento

48%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 10 minutos Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico de drogas em Iguatemi
Há 10 minutos Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande abrem nesta quinta-feira (07)
Há 10 minutos Lula e primeiro-ministro indiano conversam sobre tarifaço dos EUA
Há 10 minutos Comissão aprova medida para ampliar acessibilidade nas praias
Há 10 minutos Comissão da MP do setor elétrico será instalada na terça
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
4
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados