Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica

Nesta quinta-feira (7), o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas i...

07/08/2025 15h11
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Nesta quinta-feira (7), o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas indicações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura energética em municípios do Estado. As propostas contemplam a instalação de uma usina fotovoltaica em Batayporã e a realização de reparos urgentes na rede elétrica de diversos bairros de Dourados.

A primeira indicação, encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e aos parlamentares federais de Mato Grosso do Sul, solicita apoio conjunto para viabilizar recursos destinados à implantação de uma usina de energia solar em Batayporã.

A proposta partiu do vereador Cabo Máximo e pretende reduzir ou até eliminar a cobrança da taxa de iluminação pública no município. A ideia é que a energia gerada pela usina abasteça parte da rede de iluminação pública, diminuindo os custos operacionais da Prefeitura e aliviando o orçamento das famílias batayporanenses.

Além dos benefícios econômicos, o projeto é considerado ambientalmente responsável, alinhado às diretrizes sustentáveis e ao aproveitamento da abundante luz solar da região. “A economia gerada poderá ser revertida em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, e a própria usina poderá ser ampliada futuramente”, destacou o deputado.

Zé Teixeira também apresentou indicação ao diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, solicitando averiguações e reparos na rede elétrica que atende os bairros Residencial Antônio Guilherme, Bonanza I e II, Sitioca Campina Verde, Residencial Parizotto, Campo Belo e Comunidade Vitória, em Dourados.

O pedido foi motivado por reivindicações encaminhadas pelas lideranças comunitárias locais. Segundo os moradores, as constantes quedas de energia têm causado prejuízos financeiros e sociais, afetando comércios, famílias e idosos que dependem de equipamentos elétricos para tratamentos de saúde.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende autor e finaliza investigação sobre a morte de um pintor em Campo Grande
Deputado acompanha comitiva de MS em agendas estratégicas para promover Rota Bioceânica e atrair investimentos Em missão na Ásia, presidente fortalece papel do Legislativo na diplomacia econômica
Deputado acompanha comitiva de MS em agendas estratégicas para promover Rota Bioceânica e atrair investimentos Em missão à Ásia, presidente fortalece papel do Legislativo na diplomacia econômica
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
30°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
29°

Sensação

2.27 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 30 minutos Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Há 30 minutos Cãmara inicia sessão para analisar as propostas em pauta; acompanhe
Há 30 minutos Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Há 30 minutos Comissão aprova projeto que prevê apoio a cidades inclusivas
Há 30 minutos Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Anúncio
Mais lidas
1
Há 21 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados