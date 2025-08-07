Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica

Nesta quinta-feira (7), o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou duas indicações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura energética em municípios do Estado. As propostas contemplam a instalação de uma usina fotovoltaica em Batayporã e a realização de reparos urgentes na rede elétrica de diversos bairros de Dourados.

A primeira indicação, encaminhada ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e aos parlamentares federais de Mato Grosso do Sul, solicita apoio conjunto para viabilizar recursos destinados à implantação de uma usina de energia solar em Batayporã.

A proposta partiu do vereador Cabo Máximo e pretende reduzir ou até eliminar a cobrança da taxa de iluminação pública no município. A ideia é que a energia gerada pela usina abasteça parte da rede de iluminação pública, diminuindo os custos operacionais da Prefeitura e aliviando o orçamento das famílias batayporanenses.

Além dos benefícios econômicos, o projeto é considerado ambientalmente responsável, alinhado às diretrizes sustentáveis e ao aproveitamento da abundante luz solar da região. “A economia gerada poderá ser revertida em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, e a própria usina poderá ser ampliada futuramente”, destacou o deputado.

Zé Teixeira também apresentou indicação ao diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, solicitando averiguações e reparos na rede elétrica que atende os bairros Residencial Antônio Guilherme, Bonanza I e II, Sitioca Campina Verde, Residencial Parizotto, Campo Belo e Comunidade Vitória, em Dourados.

O pedido foi motivado por reivindicações encaminhadas pelas lideranças comunitárias locais. Segundo os moradores, as constantes quedas de energia têm causado prejuízos financeiros e sociais, afetando comércios, famílias e idosos que dependem de equipamentos elétricos para tratamentos de saúde.