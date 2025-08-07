Whats

Suzano reajusta preço da celulose em US$ 20 por tonelada para a Ásia

Suzano eleva preços na Ásia e reforça posição estratégica no mercado global de celulose

07/08/2025 14h12
Por: Gabriela Rufino
Suzano Três Lagoas
Suzano Três Lagoas

A maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, a Suzano, acaba de anunciar um novo reajuste nos preços praticados para o mercado asiático. A partir de agosto, os clientes da região especialmente os chineses, vão pagar US$ 20 a mais por tonelada do insumo.

O aumento foi comunicado de maneira informal aos compradores, estratégia comum no setor. Apesar da repercussão entre analistas e clientes, a Suzano ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão.

O movimento acontece em meio a uma maré positiva para a companhia. No segundo trimestre de 2025, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 5,01 bilhões, revertendo as perdas do mesmo período de 2024, quando teve prejuízo de R$ 3,77 bilhões. Com isso, a Suzano revisou para cima seus investimentos previstos no ano teve um salto de 7% no aporte total.

A expectativa é que esse reajuste impulsione os preços globais da celulose e reflita na movimentação de exportações, especialmente para portos estratégicos como o de Três Lagoas, que já se destaca entre os maiores do Brasil no setor.

? Fique de olho: o mercado asiático tem sido o termômetro para os próximos movimentos da indústria.

*Com informações do Portal do Agrogonegócio

