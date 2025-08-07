Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Prefeitura convoca centenas de candidatos de processo seletivo da SAS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), publicou no Diário Oficial de Cam...

07/08/2025 14h09
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), publicou no Diário Oficial de Campo Grande de nº 8.015 (Diogrande) desta quinta-feira (7), a convocação dos candidatos inscritos no processo seletivo simplificado para as funções de administrativo e financeiro, cuidador social, educador social, motorista e terapeuta ocupacional.

A convocação é referente à etapa de prova de títulos de aperfeiçoamento e experiência profissional, conforme previsto em edital. A lista com os nomes dos convocados e as orientações completas está disponível na edição do Diogrande, acessível no site da Prefeitura.

Os candidatos convocados devem comparecer pessoalmente à sede da SAS, localizada na Rua dos Barbosas, nº 321, Bairro Amambaí, em data e horário estabelecidos no edital. A apresentação poderá ser feita por procurador legalmente constituído, mediante entrega de procuração simples, acompanhada de cópias dos documentos de identificação do candidato e do representante.

Para acessar o edital completo, consulte: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5OTM3In0%3D.pdf

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
