Relator diz que ficou nítida a negligência da Voepass; ouça a entrevista

O relator da comissão externa que acompanha na Câmara dos Deputados os desdobramentos do acidente com um avião da Voepass, deputado Padovani (União-PR), disse que houve negligência da empresa na condução de suas atividades. Em entrevista à Rádio Câmara , ele afirmou que, embora a comissão não tivesse como função investigar o caso, ficou nítida a negligência da Voepass.

A votação do relatório está prevista para a semana que vem . Padovani disse que irá recomendar a aprovação de dois projetos de lei. Um para criar um comitê de cooperação entre instituições públicas e privadas e o outro para tornar mais rigorosa a fiscalização de empresas aéreas em recuperação judicial, como era o caso da Voepass.

Ocorrida há um ano, a queda do avião matou 62 pessoas. A aeronave seguia de Cascavel (PR) até Guarulhos (SP), mas, já próxima ao destino, caiu em parafuso no quintal de uma residência.