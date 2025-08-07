Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Senado Federal

Plenário aprova acordo de transporte aéreo entre Brasil e Finlândia

O Plenário aprovou nesta quinta-feira (7) um acordo de cooperação entre Brasil e Finlândia para aprimorar a estrutura jurídica dos serviços de tran...

07/08/2025 13h00
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Acordo facilita transporte aéreo de passageiros e de carga entre Brasil e Finlândia credito=
Acordo facilita transporte aéreo de passageiros e de carga entre Brasil e Finlândia credito=

O Plenário aprovou nesta quinta-feira (7) um acordo de cooperação entre Brasil e Finlândia para aprimorar a estrutura jurídica dos serviços de transporte aéreo. O projeto de decreto legislativo (PDL) 268/2024 recebeu relatório favorável do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e segue para promulgação.

O acordo de serviços aéreos estabelece regras para a exploração da atividade, com base na "política de céus abertos". Na prática, o texto dá mais liberdade para voos comerciais entre os dois países.

Segundo o relator, o documento vai promover um sistema de aviação internacional baseado na competição entre as companhias aéreas, com o mínimo de interferência e regulamentação governamental.

"O acordo propiciará ambiente favorável para reforçar não apenas os laços de amizade entre as partes, mas também a cooperação nas áreas de comércio, investimentos e turismo. Os maiores favorecidos são os usuários do transporte por aeronaves de passageiros, bagagem, carga e correio", argumentou Marcos Pontes no relatório, aprovado em julho pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) .

O texto do acordo permite que as companhias aéreas de cada um dos países façam sobrevoos ou paradas técnicas no outro, mas proíbe que elas embarquem passageiros ou cargas para voos comerciais dentro do outro país.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner foi o relator do PL 2.692/2025, que repete teor da MP 1.294/2025, cujo prazo de validade estava para vencer; texto que beneficia quem ganha até dois salários mínimos foi à sanção presidencial - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
O Plenário do Senado durante a sessão desta quinta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Senado ratifica acordo de cooperação militar entre Brasil e Barein
- Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Confirmada adesão do Brasil a regras internacionais de segurança marítima
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
30°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
29°

Sensação

2.27 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Há 28 minutos Cãmara inicia sessão para analisar as propostas em pauta; acompanhe
Há 28 minutos Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que prevê apoio a cidades inclusivas
Há 28 minutos Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Anúncio
Mais lidas
1
Há 21 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados