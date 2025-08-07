Polícia Civil prende autor e finaliza investigação sobre a morte de um pintor em Campo Grande

Vítima foi torturada e morta

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, finalizou a investigação relativa a morte do pintor Israel Reis, ocorrida no mês de maio, em Campo Grande-MS, e prendeu o principal suspeito do crime. O caso aconteceu no último dia 16 de maio, quando a vítima de 53 anos foi encontrada morta com sinais de espancamento no interior de sua residência, localizada no bairro Gauandi, na capital.

Durante a investigação, testemunhas relataram aos policiais da DHPP a suspeita de que o autor do crime seria um indivíduo com quem a vítima mantinha uma espécie de relacionamento amoroso. Eles teriam tido uma discussão o que motivou o autor a ceifar a vida da vítima.

Com isso, a Justiça decretou a prisão temporária do indivíduo, que foi capturado e preso pelos policiais civis da DHPP. Interrogado, ele negou qualquer envolvimento com o crime.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público, tendo sido sua prisão temporária convertida em preventiva. Agora, finalizada a investigação, o homem será processado pelo crime cometido, permanecendo preso e à disposição da Justiça.