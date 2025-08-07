Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Legislativo - MS

Em missão à Ásia, presidente fortalece papel do Legislativo na diplomacia econômica

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), integra a comitiva oficial do Governo do Estado na Missão...

07/08/2025 11h55
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputado acompanha comitiva de MS em agendas estratégicas para promover Rota Bioceânica e atrair investimentos
Deputado acompanha comitiva de MS em agendas estratégicas para promover Rota Bioceânica e atrair investimentos

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), integra a comitiva oficial do Governo do Estado na Missão Internacional à Ásia, que cumpre uma série de agendas na Índia, Japão e Singapura até a próxima semana. A missão busca ampliar mercados para os produtos sul-mato-grossenses, atrair novos investimentos privados e apresentar o potencial logístico da Rota Bioceânica, que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de portos no Chile.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Uma das prioridades tem sido apresentar a Rota Bioceânica

Na Índia, país que recentemente ultrapassou a China como o mais populoso do mundo, a comitiva já participou de encontros com representantes do setor empresarial e autoridades locais. Uma das prioridades tem sido apresentar a Rota Bioceânica como um novo corredor comercial entre a Ásia e a América do Sul, capaz de reduzir em até 25% o tempo de entrega de mercadorias entre os continentes, além de baratear significativamente os custos logísticos.

“O Mato Grosso do Sul se posiciona como protagonista nesse novo cenário global, e a presença do Parlamento estadual em uma missão como essa é fundamental para garantir a construção de uma política de desenvolvimento duradoura, com base em parcerias internacionais sólidas”, destacou Gerson Claro.

Durante a passagem por Mumbai, capital do estado de Marahastra, a comitiva apresentou a Rota Bioceânica a grandes conglomerados industriais, como a Mahindra, fabricante global de tratores e equipamentos agrícolas e se reuniu com o governo da Marahastra. O impacto da proposta chamou a atenção dos empresários indianos pelas vantagens logísticas e estratégicas oferecidas por Mato Grosso do Sul.

Além de Gerson Claro, participam da missão o governador Eduardo Riedel, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, o superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito, e o diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende autor e finaliza investigação sobre a morte de um pintor em Campo Grande
Deputado acompanha comitiva de MS em agendas estratégicas para promover Rota Bioceânica e atrair investimentos Em missão na Ásia, presidente fortalece papel do Legislativo na diplomacia econômica
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
30°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
29°

Sensação

2.27 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Há 28 minutos Cãmara inicia sessão para analisar as propostas em pauta; acompanhe
Há 28 minutos Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que prevê apoio a cidades inclusivas
Há 28 minutos Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Anúncio
Mais lidas
1
Há 21 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados