Polícia Civil de MS, em apoio à Delegacia Antissequestro de SP, cumpre mandado de prisão contra investigado por extorsão mediante sequestro

Na manhã de hoje (7), a Delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo (DAS) deflagrou operação para cumprir quatro mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão, sendo três na cidade de São Paulo e um em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 16 de outubro de 2023, sendo que parte do dinheiro recebido como pagamento do resgate da vítima foi transferido para conta bancária do B.S.S. (26 anos), morador de Campo Grande.

Em Campo Grande, policias do GARRAS cumpriram um mandado de prisão temporária expedidos em desfavor do masculino B.S.S. Nada de ilícito foi encontrado na posse do investigado.

Após a prisão, o investigado foi conduzido para o GARRAS, procedendo-se às comunicações de praxe. Em depoimento, B.DOS S. S. negou envolvimento no crime, mas confirmou que conhece os demais investigados de São Paulo/SP.