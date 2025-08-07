Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara

A Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante G.P.P. nesta quarta-feira (6), durante ação da Operação SHAMAR. A prisão foi motivada por denúncias de ameaças graves.

O trabalho policial começou quando uma mulher denunciou o genro G.P.P. por ameaçar sua filha, e a si própria. Os crimes foram cometidos através de áudios e mensagens de WhatsApp, onde o agressor chegou a dizer que “daria um tiro” na filha da denunciante.

Diante da gravidade dos fatos, as equipes de plantão agiram rapidamente e localizaram o suspeito em sua residência, efetuando a prisão em flagrante.