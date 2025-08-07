Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende suspeito de ameaças em flagrante, em Água Clara

A Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante G.P.P. nesta quarta-feira (6), durante ação da ...

07/08/2025 10h53
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante G.P.P. nesta quarta-feira (6), durante ação da Operação SHAMAR. A prisão foi motivada por denúncias de ameaças graves.

O trabalho policial começou quando uma mulher denunciou o genro G.P.P. por ameaçar sua filha, e a si própria. Os crimes foram cometidos através de áudios e mensagens de WhatsApp, onde o agressor chegou a dizer que “daria um tiro” na filha da denunciante.

Diante da gravidade dos fatos, as equipes de plantão agiram rapidamente e localizaram o suspeito em sua residência, efetuando a prisão em flagrante.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende autor e finaliza investigação sobre a morte de um pintor em Campo Grande
Deputado acompanha comitiva de MS em agendas estratégicas para promover Rota Bioceânica e atrair investimentos Em missão na Ásia, presidente fortalece papel do Legislativo na diplomacia econômica
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
30°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 16°
29°

Sensação

2.27 km/h

Vento

29%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos Isenção do IR para quem recebe até dois salários mínimos vai a sanção
Há 28 minutos Cãmara inicia sessão para analisar as propostas em pauta; acompanhe
Há 28 minutos Zé Teixeira solicita usina fotovoltaica e reparos na rede elétrica
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que prevê apoio a cidades inclusivas
Há 28 minutos Parlamentares da América Latina e do Caribe preparam carta com propostas para a Conferência do Clima
Anúncio
Mais lidas
1
Há 21 horas Entrega de novos uniformes marca retorno às aulas na Rede Municipal Valorizando a educação, prefeito André entrega uniformes na rede pública
2
Há 7 dias CG Mais Segura: Base Móvel da GCM estará na região central a partir desta sexta-feira
3
Há 7 dias Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro
4
Há 7 dias Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural
5
Há 6 dias Formação Continuada reforça compromisso com a inclusão na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados